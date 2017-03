Diese Stars sind jenseits der 40 noch supersexy

Vor Kurzem sorgte Christie Brinkley für mächtig Schlagzeilen. Mit ihren 63 Jahren ließ das Ex- Model für die "Swimsuit Issue" die Hüllen fallen und zeigt sich neben ihren Töchtern im Bikini auf dem Cover der legendären Bademodenausgabe der "Sports Illustrated". Da musste man schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, wer von den dreien die Mama ist.

Denn Brinkley schaut auch jenseits des 60ers einfach so unglaublich aus, dass so manch 20- Jährige neidisch werden könnte. Und auch das Ex- Model, das bereits 1979 zum ersten Mal auf der "Sports Illustrated" zu sehen war, ist stolz, dass es sich zu dem Shooting überwunden hat. Dem Magazin dankte Brinkley daher auch für die "kraftvolle Message, dass gute Dinge in Paketen jeder Größe kommen und dass wir nicht mit einem Ablaufdatum geboren werden".

Auch Kate Moss hält mit ihren 43 Jahren nichts von Model- Rente. Im Gegenteil! Anlässlich ihres Geburtstages Mitte Jänner ließ die Ikone der 90er- Jahre erneut die Hüllen fallen. Splitternackt posierte Moss für das "W"- Magazin vor der Linse von Starfotograf Mert Alas. Dabei gab das Model im Interview zu, dass es sich früher ungern vor der Kamera ausgezogen habe. "Von Anfang an wollten die Fotografen immer, dass ich meine Kleider ausziehe, obwohl ich meinen eigenen Körper überhaupt nicht mag. Ich musste mich erst an meine eigene Nacktheit gewöhnen."

46 Lenzen trägt Naomi Campbell bereits auf dem Buckel, ansehen tut man es ihr allerdings nicht. Den direkten Vergleich lieferte das Model erst unlängst selbst auf Instagram, postete dort ein aktuelles Foto und eines aus dem Jahr 1992. Dass dazwischen 25 Jahre liegen, kann man fast nicht glauben.

Kein Wunder, dass die Campbell immer noch nicht müde geworden ist, ihren Top- Body mit nur wenig oder sogar keinem Stoff verhüllt zu zeigen.

Auch an Cindy Crawford scheint die Zeit fast spurlos vorübergegangen zu sein. Im letzten Jahr feierte das einstige Topmodel seinen 50. Geburtstag, Spuren des Alters sucht man bei ihm aber vergeblich. Dabei hat Crawford bereits mächtig Konkurrenz bekommen - und das sogar aus der eigenen Familie. Wie die berühmte Mama ist auch Tochter Kaia Gerber schon im zarten Teenageralter ein gefragtes Model.