Diese Stars haben sich Brüste verkleinern lassen

Zuletzt sorgte Sophia Thomalla für Schlagzeilen. Das deutsche Model ließ sich ihre Brüste nämlich von runden D- in handliche B- Körbchen verkleinern. Der Grund sei ein rein medizinischer gewesen, gestand die 27- Jährige nach der OP im Gespräch mit der "Bild"- Zeitung. "Die Gesundheit war mir wichtig. Ich mache viel Sport und da taten öfters mal die Brust- und Rückenwirbel weh. Und vorne kleiner schläft es sich auch besser", so Thomalla.

Sophia Thomalla nach und vor ihrer Busen-OP Foto: instagram.com/sophiathomalla

Und mit dieser Entscheidung ist Sophia Thomalla derzeit in guter Gesellschaft. Wenige Wochen vor ihrem Eingriff war es nämlich Modedesignerin Victoria Beckham, die in einem Brief an ihr jüngeres Ich für ein gesünderes Selbstbild wirbt.

Victoria Beckham hatte 2005 noch deutlich mehr Oberweite. Foto: face to face

Ihre XXL- Silikonkissen, die ihre 75A- Körbchen in den späten 90er- Jahren auf unglaubliche 75DD wachsen ließen, ist die 42- Jährige nämlich schon seit einigen Jahren los. Rückblickend hat das Ex- "Spice Girl" jedenfalls einen guten Tipp, nämlich: "Pfusch nicht an deinen Brüsten herum! Feiere einfach, was du bist!"

Victoria Beckham Foto: AFP

Selbst 90er- Jahre- Sexikone Pamela Anderson, die ein mehr als üppiges Dekolleté salonfähig machte, hat mittlerweile weit weniger Kurven als noch zu besten "Baywatch"- Zeiten.

Pamela Anderson Foto: Viennareport

Damals hüpften in ihrem roten Badeanzug noch stattliche 85H über den Bildschirm, jetzt müssen Fans der Kultblondine mit natürlichen 75C- Körbchen Vorlieb nehmen.

Pamela Anderson Foto: Viennareport

Gesundheitliche Probleme waren der Beweggrund für Ariel Winter, sich im zarten Alter von 17 unters Messer zu legen. Jahrelang hat die "Modern Family"- Darstellerin unter ihrer üppigen Oberweite - bei einer Körpergröße von 1,56 Metern benötigte sie BHs in Größe 70G - gelitten.

Ariel Winter vor ihrer Brust-OP Foto: AFP

"Ich hatte totale Rückenprobleme. Ich konnte nicht längere Zeit gerade stehen. Es schmerzte so sehr, dass ich es kaum ausgehalten hatte", begründete Winter damals ihre Entscheidung, die in den Medien hohe Wellen schlug. Mittlerweile trägt die Schauspielerin 75D und zeigt ihre Kurven so stolz wie nie zuvor.

Ariel Winter Foto: 2017 Getty Images

Ebenfalls in jungen Jahren ließ sich Scout Willis ihre Oberweite verkleinern. Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore verriet erst später, dass sie sich einer OP unterzogen habe, sich dafür aber wieder richtig gut fühle. "Es hat die Beziehung, die ich zu meinem Körper habe, komplett verändert. Das hat mir so viel Kraft gegeben und ich liebe meine Brüste sehr."

Demi Moore mit ihren Töchtern Tallulah (links) und Scout Foto: Viennareport

Ihre Doppel- D-Körbchen "ungemütlich" fand Drew Barrymore. Die Hollywood- Beauty entschied sich deshalb bereits 1992, ihre Brüste verkleinern zu lassen. Später verriet Barrymore, dass sie ihre neuen Brüste sehr möge.

Drew Barrymore Foto: AFP

Kaum zu glauben, aber auch Dschungel- Busenwunder Kader Loth hatte vor Kurzem noch deutlich mehr Dekolleté vorzuweisen. 75DD packte sie zu Busen- Bestzeiten ins Körbchen, jetzt sind es nur noch 75C. Eine Entscheidung, die nicht mehr aufzuschieben war, denn die 44- Jährige litt unter einer sichtbaren Kapselfibrose, einer Fremdkörperreaktion gegen Silikon- Implantate.

Kader Loth Foto: Viennareport

Als diese dann entfernt waren, atmete das TV- Sternchen auf. "Der kleinere Busen gefällt mir auf jeden Fall besser", so Kader nach dem Eingriff zur "Bild". "Endlich schaut man(n) mir auch wieder in die Augen. Meine Doppel- D-Brüste haben mir doch jahrelang die Show gestohlen."

Kader Loth Foto: Nicole Kubelka/face to face