Diese Star- Sprösslinge sind unglaublich verwöhnt

Den Sprösslingen der Stars sind nicht nur alle Türen geöffnet, sondern auch der Zugang zu Mamas und Papas Bankkonto ist unlimitiert. Ob Designerroben für schlappe 26.000 Dollar oder ein "Candyshop" im eigenen Haus. Diese Stars schrecken vor nichts zurück, wenn es darum geht, ihren Babys ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.

North West trägt echte Pelzmäntel

Kim und Kanyes erstes Kind ist eine kleine Mode- Diva. Die großen Namen wie Gucci, Prada und Chanel kennt sie nicht nur, sondern besitzt sämtliche Teile in Miniausgabe. Sogar Echtpelzmäntel finden sich im Schrank der kleinen North.

Blue Ivy Carter trägt speziell für sie angefertigte Designerroben

Beyonce nimmt ihre Tochter gerne mit auf den roten Teppich. Dafür muss dann natürlich auch das passende Kleid her, egal wie viel es kostet. Bei einer Filmpremiere war ihr Gucci- Kleid auf das von Mama Beyonce angepasst und kostete lockere 26.000 Dollar. Auch bei ihrem ersten Geburtstag ließen Queen B und Jay Z keinen Wunsch offen. Für die Party allein gaben sie knapp 200.000 Dollar aus und eines der Geschenke war eine mit echten Diamanten besetzte Barbie- Puppe.

Moroccan und Monroe haben ihren eigenen Süßigkeitenladen

Zwar sang der Rapper Nelly das Lied, doch Nick Cannon ist derjenige, der seine Haustüre mit dem Spruch "Welcome to the Candyshop" öffnen kann. Mariah Careys Ex- Mann richtete den Zwillingen Moroccan und Monroe einen traditionellen Süßigkeitenladen in seiner Wohnung ein.

Max und Emme Muniz haben ihren eignen Flügel in Mamas Villa

Kaum waren sie geboren, beschloss Mama J. Lo den kleinen Rackern einen eigenen Flügel in ihrer Villa einzurichten. Da ließ sie auch nicht mit sich reden. Babys brauchen nun einmal so viel Platz. Genauso wie Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle, mit Diamanten besetzte Rasseln und Shetland Ponys.

Brooklyn, Romeo, Cruz & Harper Beckham

Victoria und David verwöhnen ihre Kinder nach Strich und Faden, das sieht man ihnen allerdings nicht an. Ihrem jüngsten Kind und einzigen Tochter Harper ließen sie aber ein Spielhaus im Wert von 140.000 Euro bauen. Eine Prinzessin braucht eben ein eigenes Schloss.

Die zukünftigen Clooney- Zwillinge

Amal Clooney gab für ihre Umstandskleidung schlappe 200.000 Euro aus. George wiederum 1,2 Millionen Euro, um die gesamte Geburt der Zwillinge bis auf das kleinste Detail zu planen. Berichten zufolge soll er einen ganzen Flügel der Geburtenstation des Chelsea and Westminister Hospitals in London reserviert haben. Lässt sich nur ausmalen, wie sie die Kinder verwöhnen werden, sobald sie auf der Welt sind.

Anwältin und werdende Mama: Amal Clooney auf dem Weg zu einer Rede über syrische Kriegsverbrechen. Foto: Viennareport

George und Amal Clooney Foto: AFP or licensors