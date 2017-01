Diese sexy Promi- Ladys sind wieder zu haben

Es war 2016 die Hiobsbotschaft in Hollywood: Angelina Jolie hat die Scheidung von Brad Pitt eingereicht. Die Schauspielerin ist seit September letzten Jahres wieder zu haben. Doch wer kann den Hollywood- Feschak wohl ersetzen? Immerhin war die Schauspielerin mit Pitt elf Jahre liiert, zwei davon verheiratet. Und auch wird die künftige Liebe der 41- Jährigen einige Abstriche machen müssen. Immerhin haben bei Jolie ihre sechs Kinder - drei leibliche, drei adoptierte - Vorrang. Und wenn dazwischen Zeit bleibt, engagiert sich die Aktrice als UNHCR- Sonderbotschafterin für die Armen in der Welt, reist von Krisengebiet zu Krisengebiet.

Angelina Jolie als Lara Croft in "Tomb Raider" Foto: Viennareport

Für viele Schlagzeilen sorgte 2016 auch die Trennung von Johnny Depp und Amber Heard. Seit Anfang des letzten Sommers wandelt die schöne 30- Jährige wieder auf Freiersfüßen. Wie lang sie wohl noch Single sein wird? Immerhin ist Heard nicht nur Männern, sondern auch Frauen zugetan, war vor dem Hollywoodstar mit Fotografin Tasya van Ree liiert.

In Dessous und Strümpfen warb Amber Heard für Guess. Foto: Viennareport

Die Männer wie andere ihre Höschen wechselt Taylor Swift. Kein Wunder, dass die Liebe zu "Thor"- Bösewicht Tom Hiddleston nicht mehr als eine kurzweilige Sommerliebe war, bevor die beiden Turteltäubchen unter ihre Beziehung wieder einen Schlussstrich zogen. Derzeit ist die 26- Jährige offiziell noch Single, getuschelt wird aber, sie habe bereits ein Auge auf Rihannas Ex Drake geworfen. Was dran ist? Wir werden's sehen ...

Taylor Swift in einer sexy Versace-Robe Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Die Trennung von dem österreichischen Millionär Thomas Gross musste Paris Hilton in diesem Jahr verkraften. Mit dem Steirer könne sie sich sogar vorstellen, vor den Altar zu treten und eine Familie zu gründen, hatte die Hotel- Erbin noch im letzten Jahr geschwärmt. Ein Umzug zu ihrer Liebe in die Schweiz schien ein Happy End schon abzuzeichnen. Doch das Heimweh nach Los Angeles war schließlich so stark, dass sich die 35- Jährige im Frühjahr von Gross trennte. Aktuell kuschelt Paris lieber mit ihren Hunden als mit einem Mann. Aber wer weiß, was 2017 bringt?

Paris Hilton Foto: Viennareport

Auch Toni Garrn scheint in Sachen Liebe wenig Glück zu haben. Nachdem ihre Beziehung zu Hollywood- Schwerenöter Leonardo DiCaprio 2014 in die Brüche ging, schien das Model mit Basketballspieler Chandler Parsons happy zu sein. Doch Anfang November dann die schlechte Nachricht: Das Paar hat sich getrennt.

Tony Garrn Foto: twitter.com/GQmagazine, facebook.com/gq

Fünf Jahre waren Lady Gaga und Taylor Kinney liiert, im Juli gab die Sängerin die Lösung der Verlobung bekannt. In einem ersten Statement schrieb Gaga noch, dass sie und der Schauspieler lediglich eine "Pause" einlegen würden und sie hoffe, dass ihre Liebe noch eine Chance habe. Wird es 2017 viellieicht ein Liebes- Comeback geben?

Lady Gaga Foto: AFP

Auch diese Promi- Ladys sind gerade wieder am Markt:

Hailey Baldwin Foto: instagram.com/haileybaldwin

Mariah Carey Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Dakota Johnson Foto: face to face

Rihanna Foto: Viennareport

Cara Delevingne Foto: Viennareport

Drew Barrymore Foto: AFP