Diese sexy Badenixe ist schon 47 Jahre alt!

Michael Douglas und Catherine Zeta- Jones urlaubten dieser Tage in Mexiko. Doch ganz so entspannt, wie sie es sich erhofft hatten, war der Trip in die Sonne offensichtlich nicht. Denn Paparazzi lauerten dem Hollywoodpaar frech auf und schossen ein paar unvorteilhafte Fotos der 47- Jährigen im Bikini.

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones Foto: Viennareport

Das wollte die Schauspielerin freilich nicht auf sich sitzen lassen und bat ihren Ehemann, zur Kamera zu greifen. Der knipste dann diese tollen Urlaubsfotos, die Zeta- Jones schließlich auf Instagram veröffentlichte.

"Genervt, dass die Paparazzi meinen Hintern fotografiert haben", schrieb die Aktrice dazu. "Deshalb teile ich jetzt diese Bilder, die mein Mann von meinem Hintern gemacht hat. Immer die bessere Wahl."

Mittlerweile ist das Hollywoodpaar aber schon wieder daheim. Am Donnerstag feierten sie gemeinsam mit Douglas' Vater Kirk Douglas, der nächste Woche stolze 100 Jahre alt wird, Thanksgiving.