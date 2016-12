Diese Promis stehen auf deutlich ältere Männer

Toyboys sind in den letzten Jahren in aller Munde. Mit einem Freund, der deutlich jünger ist als sie, könnte Lana Del Rey aber nichts anfangen, wie sie einst zugab: "Ich finde Männer attraktiver, wenn sie schon eine Menge in ihrem Leben erlebt haben, viel wissen und alles mal gemacht haben."

Lana Del Rey Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ANGELA WEISS

Und damit ist sie in Hollywood nicht allein. Denn auch Jennifer Lawrence hat eindeutig ein Faible für reifere Männer. Zuerst turtelte die Oscarpreisträgerin mit Musiker und Gwyneth- Paltrow- Ex Chris Martin, seit Kurzem knutscht sie Regisseur Darren Aronofsky - und der hat mit seinen 47 Jahren satte 21 Jahre mehr auf dem Buckel als die hübsche Aktrice.

Jennifer Lawrence datet Darren Aronofsky. Foto: APA/AFP/PATRICK KOVARIK, Evan Agostini/Invision/AP

Jennifer Lawrence Foto: Viennareport

Diese Zahl konnte Cathy Lugner bis vor Kurzem mit links überbieten. Unglaubliche 57 Jahre trennten die kurvige Blondine von ihrem Ex- Ehemann Richard Lugner bis zur Scheidung, die am 30. November im Bezirksgericht Fünfhaus offiziell gemacht wurde.

Cathy und Richard Lugner in guten Tagen Foto: Viennareport

War der Altersunterschied ein Grund, dass die Ehe von "Mörtel" und "Spatzi" nur 809 gehalten hat? Dabei flötete das Ex- Bunny noch kurz nach der Hochzeit, auf das beachtliche Alter ihres frisch angetrauten Ehemannes angesprochen: "Nein, es ist überhaupt kein Problem. Wir verstehen uns wirklich sehr gut. Der Altersunterschied stört uns nicht, weil wir uns wirklich lieben." Tja, leider wurde aus dem "Bis der Tod uns scheidet" bei Cathy und Richard Lugner nichts ...

Cathy Lugner zeigt sich auf Facebook erotisch. Foto: facebook.com/cathylugner

In Sachen Männer teilen Ashley und Mary- Kate Olsen (30) eindeutig den gleichen Geschmack. Seit 2015 ist Mary- Kate mit Olivier Sarkozy, Bruder von Frankreichs Ex- Präsident Nicholas Sarkozy, vereiratet. Trotz eines Altersunterschiedes von 17 Jahren sind die beiden glücklich.

Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy Foto: Viennareport

Und auch ihre Zwillingsschwester Ashley hält nichts von Männern in ihrem Alter. Sie datete bereits den 49- jährigen Bennett Miller, den 47- jährigen David Schulte und zuletzt den 59- jährigen George Condo. "Es sah aus, als würde Ashley mit ihrem Opa essen, aber sie hielten Händchen und schmusten", plauderte ein Augenzeuge aus, der die Designerin vor einigen Wochen beim Date mit dem Maler beobachtete. Die Liebe hielt nur kurz, doch für Ersatz scheint bereits gesorgt: Gerüchten zufolge bandelt Ashley gerade mit Kunsthändler Richard Sachs an. Und der hat seinen 50er auch schon lange hinter sich gelassen.

Ashley Olsen Foto: Viennareport