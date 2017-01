Diese Party war den VIPs nicht wurscht

Treffen sich zwei Steirer in Kitzbühel - nein, das ist nicht der Anfang eines Witzes, sondern war der Startschuss für die fulminante Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going. Bei Gastgeber Balthasar Hauser zuzelten nämlich Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier gemeinsam jene Weißwürste, die Starkoch Alfons Schuhbeck zuvor in den Kessel geworfen hatte.