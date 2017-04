Diese Kinder der Promis drängen ins Rampenlicht

Ob Musiker, Schauspieler, Model - der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm, so auch in Hollywood und Co. Viele Kinder machen Mama und Papa mittlerweile ordentlich Konkurrenz und sind ihren berühmten Eltern dabei oft wie aus dem Gesicht geschnitten. Ob Paris, Dylan, Lily- Rose oder Lady Amelia Windsor - welchen Promi- Kindern Sie künftig wohl öfter in Magazinen oder im Fernsehen begegnen werden, verraten wir Ihnen hier!