Diese Dschungelcamperin gibt ein Nackt- Versprechen

Am Freitag ist es wieder so weit: Zwölf C- Promis packen ihre sieben Sachen und ziehen in das RTL- Dschungelcamp. Und schon jetzt darf man sich nicht nur auf Kakerlaken und Spinnen freuen, sondern vor allem auf eines: viel nackte Haut.

Hier im Video: Der erste Dschungelstar zieht jetzt schon blank

Denn während Sarah Joelle Jahnel ihre Ankunft in Down Under bereits mit einem heißen Nacktfoto mit Busenfreundin Micaela Schäfer feierte, zieht jetzt Trash- Königin Kader Loth mit einem sexy Versprechen nach.

Kader Loth Foto: Nicole Kubelka/face to face

Der "Bild" verriet die 44- Jährige nämlich: "Natürlich wird man mich auch ab und zu nackt sehen. Ich habe ja nichts zu verbergen!"

Kader Loth Foto: RTL

Kader Loth Foto: APA/dpa/Jöšrg Carstensen

Dass neben Sarah Joelle vor allem auch Gina- Lisa Lohfink für ihre Freizügigkeit bekannt ist, scheint Kader Loth allerdings nicht sonderlich zu schmecken. Gegenüber VIP.de lästerte die Dschungelcamperin noch vor dem Abflug nach Australien: "Ich möchte auch Menschen persönlich kennenlernen, die mich beeindrucken, und nicht irgendwelche 25- Jährigen, die die ganze Zeit ihre Titten in die Kamera zeigen."

Sarah Joelle Jahnel Foto: RTL

Gina-Lisa Lohfink Foto: RTL

Und auch sonst zeigt sich Loth vor dem Start der RTL- Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" alles andere als handzahm. "Ich werde zwei Personen ganz genau unter die Lupe nehmen", setzt die 44- Jährige im Gespräch mit der "Bild" nach. "Wenn sie mir in die Quere kommen, dann schieße ich sie ab. Wenn jemand versucht, ständig im Mittelpunkt zu stehen, fahre ich die Krallen aus!" Wen sie damit meint? Das werden wir spätestens ab Freitag sehen ...

Die zwölf Kandidaten des Dschungelcamps 2017! Foto: RTL /Stempell/Skowski