Die wilden 70er wollen Ryan Goslings Hemd zurück

In einem schönen schwarzen, eng geschnittenen Anzug sah Beau Ryan Gosling wirklich zum Anbeißen aus. Doch etwas passte nicht so richtig zu seinem Ensemble. Der "La La Land"- Darsteller entschied sich an dem Abend für ein weißes Hemd mit schwarz umrandeten Rüschen. Mit seiner Hemdwahl hätte er Schauspielkollege Ashton Kutcher in der Serie "Die wilden Siebziger" Konkurrenz machen können.

Ryan Gosling in einem fragwürdigen Hemd Foto: AFP

Das Internet fand seine Outfitwahl furchtbar und musste seine Meinung mittels Twitter öffentlich kundtun. Nach den bekannten "Hey Girl"- Memes darf sich Gosling nun auf Memes zu seinem Fashion- Fauxpas freuen.

Ryan Goslings "Hey Girl"-Memes sind bereits zum Klassiker geworden. Foto: EPA / Meme Generator

Eine Twitter- Userin verglich Goslings Hemd mit Rüschenunterwäsche für Babies:

Ein anderer glaubt, Ryan Gosling hätte die schwarzen Rüschenumrandungen nur auf sein normales weißes Hemd gemalt - für mehr Glamour versteht sich.

Marci Robin hingegen fragt sich wer das Hemd besser ins Szene gesetzt hat. Gosling im Jahre 2017 oder ihr Vater im Jahre 1975.

Twitter- Userin Arlene Dickinson hatte schon eine Liebesaffäre mit Ryan Goslings Hemd im Sommer 1974.

Eine andere Twitter- Nutzerin vergleicht Goslings Hemd mit Ron Weaslys in Harry Potter.