Die Wahrheit über ihren Flirt mit Prinz Charles

Der "Krone Bunt" am Sonntag verriet die Witwe des legendären Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk jetzt, was wirklich zwischen ihr und Prinz Charles gelaufen ist.

Prinz Charles und Lady Diana auf Besuch in Wien Foto: Viennareport

Der Boulevard überschlug sich beim ersten Besuch von Charles in Österreich förmlich vor Begeisterung, berichtet die "Krone Bunt". "Die sexy blonde Frau des Bürgermeisters hat sich in Charles verliebt!", habe beispielsweise der "Mirror" fabuliert.

Prinz Charles und Lady Diana auf Besuch in Wien. Mit Dagmar Koller verstand der Prinz sich prächtig. Foto: Leopold Nekula / VIENNAREPORT

Dagmar Koller - heute 77, damals 46 - erinnere sich gern und flötet vergnügt: "Da gab es diese köstliche Geschichte mit Charles beim Bankett in der Hofburg, als ich quasi unter dem Tisch verschwunden bin. In Wirklichkeit hatten wir beide so viel Kaviar an den Zähnen kleben, dass wir den irgendwie loswerden mussten. Wir haben uns hervorragend verstanden und furchtbar viel gelacht. Die Medien haben halt ein bisserl mehr daraus gemacht. Fake News würde man heute dazu sagen. Die haben ihn Monate später noch bei mir gesucht."

Prinz Charles und Ehefrau Camilla Foto: PPE/face to face

Die Sympathie ist für Dagi leicht erklärt: "Er hat dann ja auch einen ähnlichen Typ geheiratet", meint sie Ähnlichkeiten zwischen sich und Camilla (69) auszumachen, der zweiten Frau von Prinz Charles (68), die ihn diesmal nach Wien begleitet. "Ich würde ihn gerne wiedersehen. Aber im Rathaus gibt es keinen mehr, der an mich denkt", sagt Koller zum Abschluss ein wenig traurig.

Österreich ist eine von mehreren Stationen einer Reise, die den Prince of Wales und die Duchess of Cornwall zwischen 29. März und 6. April in insgesamt vier Länder führen wird. Die Tour beginnt in Rumänien, danach folgen Italien, der Vatikan und Österreich. Hier wird das Kronprinzenpaar von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern begrüßt werden. "Der Besuch wird das ganze Spektrum der guten Beziehungen zwischen Großbritannien und Österreich widerspiegeln und die Verbundenheit und gemeinsamen Interessen unserer beiden Länder stärken", erklärte der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner.