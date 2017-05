Die superheißen Bikini- Girls von Cannes

B

weiß mittlerweile, wie's geht. Die kleine Schwester von Model Gigi Hadid sorgt alljährlich nicht nur mit ihren knappen Outfits an der Croisette für Aufsehen, sondern auch mit supersexyFotos für Jubelstürme bei ihren Fans. In diesem Jahr nächtigt dieJährige auf einer der Superjachten, die vor der Cote d'Azur dieser Tage ankernund genießt die Freizeit zwischen ihrenVerpflichtungen am liebsten in knappen, weißen Einteiler. Die heißen Urlaubsgrüße schickt Bella dann via Instagram in die Welt hinaus.

Ebenfalls zu Gast auf Bellas Luxusjacht war Emily Ratajkowski, bevor diese sich in dem Lieblingshotel der Stars, dem Hôtel du Cap- Eden- Roc, einquartierte. Ob dort oder da: Im Bikini macht die Britin vor der Traumkulisse von Cannes einfach immer eine gute Figur!

Noch bevor Irina Shayk den roten Teppich an der Croisette in einem wunderschönen Kleid verzauberte, gönnte sich die Freundin von Hollywood- Hottie Bradley Cooper einen Sprung ins kühle Nass des Mittelmeers. Zum Neidischwerden!

Sängerin Tallia Storm setzte in Cannes lieber auf Retrocharme als auf knappe Bikinis. Ihre sexy POse am Pool der Luxusherberge macht aber nicht weniger Lust auf Sonne, Strand und Meer. Ein Promi müsste man sein ...