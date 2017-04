Die Stars wandeln frisch verliebt durchs Frühjahr

"Frühling kommt, der Sperling piept, bin in einen Mann verliebt - weiß bloß noch nicht in welchen." So besang einst Marlene Dietrich als verführerische femme fatale im "Blauen Engel" das bekannte Kribbeln, das im März und April die Gefühle sprießen lässt.

Das saisonbedingte Sehnen nach einem Partner, das für aufregende Gefühle und ein wohliges Herzklopfen sorgt, genießen derzeit auch andere Celebrities. Diane Kruger, die schöne Helena aus der Hollywood- Verfilmung des "Troja"- Epos, zeigt mittlerweile ganz offen ihren neuen Mann an ihrer Seite: Norman Reedus, der "Walking Dead"- Schauspieler, sah aber schon vorher stets so zerknautscht aus, als käme er gerade direkt aus dem Bett. Küsse in der Öffentlichkeit gehören derzeit für beide schon fast zur Normalität.

Diane Kruger mit Norman Reedus Foto: CapitalPictures/face to face

Mit geschürzten Lippen sieht man jetzt auch wieder Kate Hudson (37), die Tochter von Leinwand- Ikone Goldie Hawn, die ihrem männlichen Beuteschema treu geblieben ist: Die Aktrice angelte sich wieder einen Musiker, diesmal Danny Fujikawa, den ehemaligen Gitarristen der Band Chief. Die Mutter zweier Buben (13 und 5) mag diese Typen mit "Ecken und Kanten".

Kate Hudson neuer Beau heißt Danny Fujikawa und ist auch Musiker. Foto: instagram.com/Danny Fujikawa, face to face

Bubimäßig brav wirkt hingegen der Freund von Hotel- Erbin Paris Hilton: Chris Zylka, 31 Jahre und Schauspieler, erlebt gerade, was es heißt, mit einem It- Girl zusammen zu sein. Paris will nämlich die ganze Welt an ihrem Liebesglück teilhaben und schickt fast im Stundentakt Pärchenfotos ins Netz.

Anschmachtend und mit Herzerln in den Augen erlebt man in Tagen wie diesen auch Aurora Ramazzotti. Die 20- jährige Tochter von Schmusebarde Eros Ramazzotti und TV- Beauty Michelle Hunziker macht gerade die Romanze mit dem Studenten Goffredo Cerza publik.

Das Neo- Duo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, sie, die Latino- Queen, und er, der hünenhaft Baseballspieler, scheinen hingegen ihren Hormon- Haushalt fest im Griff zu haben: Wenn sie Hand in Hand durch die Straßen schlendern, wirken sie fast schon wie ein altes Ehepaar …

Foto: AFP/VALERIE MACON, AP

Karin Schnegdar, Kronen Zeitung/krone.at