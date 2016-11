Die Stars plaudern intime Sex- Geheimnisse aus

R

war vor seiner Ehe mit Ayda Field kein Kind von Traurigkeit, doch an eine skurrile Geschichte erinnert sich der Sänger noch heute mit einem Grausen zurück. Während einer Tour sei er nämlich eines Tages aufgewacht und habe eine fremde Frau in seinem Schlafzimmer vorgefunden, erzählte Williams in einer Radioshow. "Da war eine Frau am Ende meines Bettes. Sie hat gefragt: 'Hast du morgens einen Ständer?' Damals hatte ich morgens wirklich einen Ständer. Also meinte ich: 'Ja!' Sie antwortete: 'Ich werde dir einen runterholen!'"

Nach verrichteter Dinge sei die Frau, von der der 42- Jährige glaubte, sie sei eine Putzfrau, einfach gegangen. Erst Jahre klärten ihn seine Bandkollegen auf, wie Robbie abschließend verriet: "Mein Gitarrist meinte: 'Das ist Maureen aus dem Pub. Sie hat gesagt, dass sie das gemacht hat, aber niemand hat ihr geglaubt.'"

Robbie Williams Foto: AFP

Auch Amber Rose plaudert gerne aus dem Nähkästchen. So verriet sie in ihrer eigenen TV- Show vor Kurzem, dass ihr ein flotter Dreier alles andere als Befriedigung bringe. "Es waren ein Typ und ein Mädchen und es war verdammt schrecklich", erinnerte sie sich an ihre erste und einzige Ménage à trois zurück. "Bei dem Dreier habe ich nichts von Leidenschaft bemerkt. Es gab kein Küssen oder Herumrollen. All diese Momente waren einfach nicht da. Ich würde es nicht noch einmal machen. Vielleicht wenn es zwei Kerle wären, aber nicht mit einer anderen Frau."

Amber Rose steht ebenfalls auf nackte Tatsachen. Foto: Viennareport

Viel mehr genieße sie dafür Selbstbefriedigung. "Tatsächlich wünschte ich, jeden Tag Zeit zum Masturbieren zu haben. Aber die habe ich nicht. Ich sage eine Menge solcher Dinge, weil ich sehr positiv gegenüber Sex eingestellt bin", so das kurvige Model.

Foto: Viennareport

Über sein bestes Stück plauderte Joe Jonas kürzlich ganz offen. Denn als ein Fan wissen wollte, ob sein Penis größer sei als der seiner beiden Brüder, lachte der 27- Jährige und meinte: "Ich glaube schon. Obwohl es nicht oft vorkommt, dass ich sie in der Umkleide oder Dusche sehe. Mit Sicherheit weiß ich es also nicht. Aber ich will, dass das Internet weiterhin glaubt, dass ich der Größte bin."

Joe Jonas Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy

Doch bei diesem intimen Detail sollte es nicht bleiben. Denn auch über sein erstes Mal hielt der Sänger bei der Fragestunde nicht hinterm Berg. "Twilight"- Schönheit Ashley Greene habe ihn entjungfert, so Jonas ganz offen. Und weiter: "Das Problem war, ich hatte keine Kondome. Ich habe das Zimmer meines Mitbewohners auf den Kopf gestellt und es regelrecht verwüstet - bis ich die Dinger in seiner Unterhosen- Schublade gefunden habe. Als er nach Hause kam, hat er gedacht, jemand hätte eingebrochen."

Joe Jonas mit Charlotte McKinney in seinem Video zum Song "Body Moves" Foto: Viennareport

Etwas gemütlicher geht es hingegen bei Amy Schumer zu. Die Komikerin erklärte in einer Radioshow, dass sie beim Matratzensport eher der passive Typ sei. "Wenn es um Sex geht, liege ich einfach nur da, als würde ich einen CT- Scan bekommen", witzelte die Schauspielerin. Und auch sonst sei sie wenig experimentierfreudig, so Schumer weiter: "Kennst du das, wenn du anfängst, dich mit jemandem zu treffen und du meinst: 'Ob ich Blowjobs mag? Ich weiß nicht, was das ist. Ich war immer zu beschäftigt. Zu müde. Kein Scherz. Zu beschäftigt.'"

Amy Schumer zeigt sich in der "Vanity Fair" unten ohne und brandheiß. Foto: instagram.com/amyschumer

Ausgesprochen kommunikativ wird Sängerin Rihanna, wenn es um Sex geht. In einer älteren Ausgabe des "Rolling Stone" ist nachzulesen, dass sie es im Bett ein wenig härter mag. "Im Schlafzimmer unterwürfig zu sein, macht wirklich Spaß", erzählt Rihanna dort offen über ihre sexuellen Vorlieben. "Ich liebe es, verhauen zu werden. Gefesselt zu werden ist ein Spaß."

Rihanna Foto: Viennareport

Nur bei Peitschen und Ketten hört für sie die Freude am Experimentieren im Bett auf. Diese erotischen Requisiten seien ihr meistens einfach zu "geplant". "Man muss aufhören, um die Peitsche aus dem Schrank zu holen. Ich mag es lieber, wenn er seine Hände benutzt."

Rihanna Foto: Viennareport