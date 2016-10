Die Stars freuen sich schon auf Halloween

Bald ist es so weit: In der Nacht von 31. Oktober auf 1. November steigt in den USA wieder das Halloween- Fest. Und ganz vorne mit dabei sind da freilich die Promis, die schon jetzt ihr Heim mit gruseligen Köpfen und der gesunden orangen Frucht schmücken, wie die US- amerikanische Schönheitskönigin Olivia Culpo.

Den perfekten Kürbis findet man übrigens auf Pumpkin- Patches in Hollywood. Dort trafen sich auch heuer schon Stars wie Alessandra Ambrosio, Elisabetta Canalis, Kristin Cavallari oder James Van Der Beek in Begleitung ihrer Kinder, Nichten und Neffen.

"Pretty Little Liars"- Star Shay Mitchell wird beim Anblick von Kürbissen ganz übermütig und hält sie wie Brüste vor ihren Körper. Und auch Model Ali Collier kasperlte am Pumpkin- Markt mit ihrem Liebsten, US- Schauspieler Keegan Allen, herum.

Österreichs Victoria's- Secret- Export Nadine Leopold hat sich übrigens auch bereits mit Kürbissen eingedeckt. Nicht als Hauschmuck, sondern offenbar zum Trainieren. Der perfekte Hantelersatz in der Vor- Halloween- Zeit. Und Hillary Duff hat nicht nur Kürbisse besorgt, sondern auch die Schüssel mit "Süßes oder Saures"- Leckereien bereits gefüllt.

Besonders die Promi- Kids haben ihren Spaß auf den Pumpkin- Patches. Denn während die Eltern auf die Jagd nach dem orangefarbenen Gemüse gehen, dürfen die Kleinen sich die Zeit mit Rutschen, sich in XXL- Kürbissen Verstecken oder Ponyreiten vertreiben. Einfach eine Riesengaudi für Groß und Klein!