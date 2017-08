Die Stars entern die Lagunenstadt

Bereits am Mittwochmittag gab es daher ein Schauspiel der Extraklasse für die zahlreichen Schaulustigen zu sehen. So stellten sich die Stars des Eröffnungsfilms "Downsizing" vom zweifachen Oscar- Preisträgers Alexander Payne, also Matt Damon, Kristin Wiig - Christoph Waltz spielt eine Hauptrolle - bereits den Fotografen.

Kristen Wiig Foto: ANSA

Payne legte im sommerlichen Look vor und legte wie Damon mit den Boot am Lido an, um noch schnell zum Fotocall zu huschen. Aber auch die Jury rund um Präsidentin Annette Bening stellte sich da dem Blitzlichtgewitter.

Izabel Goulart Foto: ANSA

Alexander Payne Foto: ANSA

Nur eines der zig Highlights die da auf sie warten: Jane Fonda und Robert Redford werden bei dem Festival in seiner 74. Auflage für ihr Lebenswerk geehrt.

Die Jury: Rebecca Hall, Annette Bening, Anna Mouglalis und Jasmine Trinca Foto: AP

Kálmán Gergely, Kronen Zeitung