Die schwangeren Promis schieben eine ruhige Kugel

Natalie Portman bei einem Gala-Dinner Foto: MediaPunch/face to face

Natalie Portman am roten Teppich Foto: AdMedia/face to face

erwartet unübersehbar ihr zweites Kind. Offiziell zur Schwangerschaft äußern wollen sich diejährige Schauspielerin und ihr Ehemann, derjährige Balletttänzer, aber nicht. Das Paar hat bereits einen Sohn.

Auch Sängerin Pink erwartet ihr zweites Kind. Darüber reden möchte sie ebenfalls nicht. Bei Instagram postete die 37- Jährige stattdessen ein Bild, das sie mit schwarzem Hut und ansonsten komplett weiß gekleidet mit einem deutlich erkennbaren Babybauch in der Herbstsonne zeigt. Daneben steht ihr fünfjähriges Töchterchen Willow, ebenfalls in Weiß. "Überraschung!", schrieb Pink dazu.

Mit dieser wunderschönen Aufnahme gab Pink bekannt, dass ihr zweites Kind unterwegs ist. Foto: face to face

Katherine Heigl (37) ist zwar schon zweifache Mutter - 2009 und 2012 adoptierte sie zwei Mädchen -, doch die körperlichen Veränderungen einer Schwangerschaft spürt sie jetzt zum ersten Mal. Im Interview mit dem "People"- Magazin verriet Heigl über ihre Schwangerschaftsgelüste: "Ich bin einfach müde und hungrig - so hungrig! Mir gelüstet es nach Donuts. Am Set stehen täglich drei Boxen davon. Ich versuche immer, nur einen Bissen zu nehmen, oder zwei ... oder sechs."

Katherine Heigl ist voller Vorfreude auf ihr erstes leibliches Kind. Foto: Viennareport

Katherine Heigl liebt es, ihre Fans auf Instagram über ihre Schwangerschaft am Laufenden zu halten. Foto: face to face

Tori Spelling und ihr Mann Dean McDermott bekommen bereits das fünfte Kind. Das Paar hat Liam (9), Stella (8), Hattie (5) und Finn (4) und ist sehr aufgeregt, dass sich ihre Familie noch einmal vergrößert, obwohl die Nachricht ein Schock gewesen sein soll. Die 43- Jährige: "Es war eine totale Überraschung. Aber wir wollten immer eine große Familie."

Tori Spelling zeigt voller Stolz ihren Babybauch bei der Premiere des Disney-Films "Moana". Foto: MediaPunch/face to face

Ashton Kutcher, Ehemann der hochschwangeren Mila Kunis, konnte einfach nicht für sich behalten, welches Geschlecht sein zweites Kind hat. In der "Today"- Show plauderte der Schauspieler über das Geschwisterchen seiner Tochter Wyatt aus: "Sie schaut zu Mila und sagt 'kleiner Babybruder', wenn sie auf den Babybauch zeigt." Kunis selbst verriet lediglich, dass sie während ihrer zweiten Schwangerschaft geradezu süchtig nach Eiern sei.

Mila Kunis trägt in den letzten Schwangerschaftswochen eher legere Kleidung. Foto: Viennareport

Bis der Babybauch so richtig deutlich sichtbar ist, wird es bei dieser Promimama vermutlich noch ein bisschen dauern. "Wonder Woman" Gal Gadot lüftete auf Instagram gerade erst ihr süßes Geheimnis, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Ein hochgeladene Schwarz- Weiß- Foto zeigt sie und ihren Ehemann Yaron Versano. Ihre Hand liegt auf ihrem Bauch und ihr Mann schaut lächelnd auf seine Frau. Gadot strahlt in die Kamera. "Ich bin so aufgeregt, dieses Wunder mit euch zu teilen", schrieb die 31- Jährige stolz.

Gal Gadot: "Zum zweiten Mal Mami ..." Foto: Viennareport