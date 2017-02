Die schönsten Bilder vom Opernball 2017

Die Promidichte am roten Teppich vor der Oper war auch in diesem Jahr wieder hoch: Da tummelten sich nicht nur Österreichs Top- Promis, sondern auch internationale Stars ließen es sich nicht nehmen, ihre Traumroben und perfekt drapierten Smokings zu präsentieren. Für Hollywoodglamour sorgte Richard Lugners Stargast Goldie Hawn, die sich allerdings über einen Nebeneingang in die Oper schmuggelte.

Ein "Küss die Hand'" von Opernchef Dominique Meyer für Opernball-Chefin Maria Großbauer Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die ORF-Moderatoren Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Bariton Clemens Unterreiner Foto: Klemens Groh

Tänzerin Maria Yakovleva Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Jonas Kaufmann mit Christiane Lutz Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Designerin Lena Hoschek Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Zoe Straub mit Nathan Trent Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Maler Gottfried Helnwein Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Karl Schranz Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Reinhold Lopatka mit Ehefrau Franziska Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Goldie Hawn Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Silvia Schneider Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Erwin Pröll mit seiner Ehefrau Elisabeth Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Harald Serafin mit Gattin Ingeborg Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Lidia Baich Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Gery Keszler Foto: Starpix/Alexander TUMA

Goldie Hawn mit Richard Lugner in der Loge Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Dominique Meyer, Doris Schmidauer, Alexander Van der Bellen, Maria Großbauer Foto: Klemens Groh

Christine Lagarde, Hans Jörg Schelling mit Ehefrau Ursula (von links) Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Alexander Van der Bellen mit Doris Schmidauer Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Vor der glanzvollen Eröffnung durch das Jungherren- und Jungdamenkomitee sowie die Künstler der Staatsoper legte die Staatsspite eine Trauerminute für die verstorbene Ministerin Sabine Oberhauser ein. Mit Tränen in den Augen erklärte Kern zuvor, mit Oberhauser "haben wir einen großartigen Menschen voller Lebenslust verloren".

Bundeskanzler Christian Kern mit Ehefrau sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee Foto: APA/GEORG HOCHMUTH