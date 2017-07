Die Salzburger Festspiele als Volksfest

Ansonsten war die Eröffnung ein Sehen und Gesehenwerden, im Fall von Festredner Ferdinand von Schirach Gehörtwerden. Und während Deutschlands Ex- Bundespräsident Joachim Gauck als Vorhut für die schon bald nahende Kanzlerin Angela Merkel bildete, rüstet man sich hinter den Kulissen bereits für den Besuch der belgischen Königsfamilie.

Festrede: Gauk im Gespräch mit Ferdinand von Schirach Foto: www.neumayr.cc

Des Weiteren jagt nun eine Premiere die andere. Am Landestheater legt Mime Max Simonischek am Freitag los. Gregor Bloéb legt am Samstag auf der Pernerinsel nach, und dann wartet alles auf den 6. August und Anna Netrebkos Auftritt in "Aida".

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler startet ihren alljährlichen "Marathon". Foto: www.neumayr.cc

Festlich: Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Ehefrau Christina Foto: www.neumayr.cc

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung