Die "Romanza" der Anna Netrebko

Darauf zu hören ist eine - wenn man so will - musikalische Weltreise der Star- Sopranistin mit ihrem Ehemann und Bühnenkollegen Yusif Eyvazov. "Teile des Albums haben wir in New York aufgenommen, andere Teile in London und Moskau, oft ohne Musik, nur Gesang", erzählte Netrebko.

Großer Andrang in der Galerie Budja: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov zeigten ihre innige "Romanza". Foto: www.neumayr.cc

Immerhin war es ja die Musik, die das mittlerweile seit fast zwei Jahren verheiratete Paar zusammenbrachte. Genauer gesagt lernten sie sich 2014 bei den Proben zu "Manon Lescaut" in Rom kennen. Und ihre Gefühle gingen auch am Album nicht spurlos vorüber. "Wir singen von Liebe und Sehnsucht, das betrifft uns. Aber auch von Schmerz und Leid, das betrifft dann nicht uns, das singen wir nur", klärte der aserbaidschanischer Tenor auf.

Ob sie mit der gemeinsamen Produktion zufrieden sind, werden Netrebko und Eyvazov aber erst nach den Festspielen sagen können. Die CD wollen sie sich dann erstmals auf der Fahrt von Salzburg nach Wien anhören. "Bislang sind wir noch nicht dazugekommen. Außerdem hören wir nie unsere eigenen Produktionen." Wir können es nur empfehlen.

Kálmán Gergely, Kronen Zeitung