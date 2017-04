Die Promis tragen ihre Message jetzt am Leiberl

Ob man dem Tag ein "Yuck Fou" entgegenschleudern möchte, den Frust auf alle zeigen will oder nur dringend einen Kaffee nötig hat - "Message"- Shirts dürfen in diesem Jahr alles. Wie Kunst. Böse sein und ein bisschen frech, politisch oder lustig. Ob zur Jeans oder zum Rock ist dabei egal. Getragen werden darf es nämlich auch zu allem.

Devon Windsor hat den Schriftzug "Yuck Fou" am Leiberl - und man denkt sich dabei was ganz anderes. Foto: Viennareport

Rita Ora schleudert der Welt ein "F...t euch alle" entgegen. Foto: Viennareport

Debra Messing macht ihrem Trump-Frust mit den Worten "Vaginas gegen Trump" Luft. Foto: Viennareport

Khloe Kardashian schickt ihren Hatern die Botschaft: "Es heißt Bitch, bitte" Foto: Viennareport

Emily Ratajkowski zeigt sich politisch-kämpferisch: "Revolution kennt keine Grenzen". Foto: Viennareport

Miley Cyrus witzige Message: "Dolly Parton ist meine Elfen-Patin." Foto: face to face

Fashionista Chiara Ferragni kombiniert das T-Shirt zu einem schwarzen Rock. Foto: Viennareport

Angefangen hat der Mitteilungshype mit einem T- Shirt, das Dior im Vorjahr für diesen Sommer mit dem Schriftzug "We Should All Be Feminists" vorstellte. Das Leiberl wurde beim "Women's March" gegen Donald Trump neben der gestrickten Vaginahaube sogar zum It- Piece der fashionablen Protestiererinnen.

Natalie Portman quetschte sogar ihren damals noch riesigen Babybauch in so ein Shirt.

Schauspielerin Natalie Portman hochschwanger beim "Women's March" in Los Angeles Foto: Viennareport

Das Beste: Teile vom Erlös aus dem Verkauf des Shirts kommen Rihannas "The Clara Lionel Foundation" zugute, die weltweit Bildungsprogramme fördert.

Auch den Frauentag feierten die Stars mit einem It- Piece mit Botschaft. Schauspielerin Lena Dunham, die Sängerinnen Ciara und Christina Milian und auch Oscarpreisträgerin Viola Davis trugen Shirts mit der Aufschrift "Phenomenal Woman" (also phänomenale Frau).

Lena Dunham zeigt ihr "Phenomenal Woman"-T-Shirt Foto: Viennareport

Ciara Foto: www.viennareport.at

Christina Milian hat sich wie ihre Kolleginnen für den Frauentag das graue T-Shirt zugelegt. Foto: Viennareport

Und sogar Oscarpreisträgerin Viola Davis besitzt eines. Foto: Viennareport

Den Vogel aber schießt Victoria Beckham, der nachgesagt wird, aus Angst vor Falten niemals für Fotos zu lächeln, ab. Sie tauchte eines Tages mit einem Shirt mit der Aufschrift "Fashion Stole My Smile" (Die Mode hat mein Lächeln gestohlen) auf. Lustig und selbstironisch zugleich. Das hätte man der zur Modedesignerin gereiften ehemaligen Sängerin nicht zugetraut.

Victoria Beckham in einem T-Shirt mit der Aufschrift: "Die Mode hat mein Lächeln gestohlen." Foto: Viennareport

Wer den Message- Trend nachmachen will, findet bei allen großen Labels eine Auswahl an Sagern auf Kleidungsstücken. H&M packt Mitteilungen auch auf Röcke, Bik Bok verziert Damenhemden mit Schriftzügen.

Messageshirt von Zara Foto: www.zara.com