Die Promis machen heiß auf den Sommer

Bella Hadid, Kendall Jenner und Hailey Baldwin nützten ihre begrenzte Freizeit jetzt für einen Trip in den sonnigen Süden. In ultraknappen Bikinis rekelten sich die Model- Freundinnen vor türkisblauem Meer und azurblauem Himmel in sexy Posen vor der Kamera. Noch nie ist ein Jetski wohl heißer in Szene gesetzt worden ...

Die drei Grazien sind aber nicht die einzigen, die momentan von Sonne, Strand und Meer nicht genug bekommen können. Victoria's- Secret- Beauty Alessandra Ambrosio etwa beweist in einem kleinen Instagram- Clip nicht nur, dass sie top in Form ist, sondern macht vor der Traumkulisse der Malediven auch gleich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Immerhin ist die schöne Brasilianerin seit vielen Jahren auch Bikini- Designerin.

Eine richtige Hetz hat derweil Katy Perry mit ihren Mädels. Die Damenrunde dokumentierte nämlich, wie schnell eine Welle dem perfekten Urlaubsschnappschuss einen Strich durch die Rechnung machen kann. Da hilft nur noch ein gutes Buch, um zur gewünschten Entspannung zu gelangen.

Wesentlich ruhiger geht's bei der werdenden Mama Bar Refaeli zu. Die fesche Israelin, die mit ihrem Ehemann Adi Ezra ihr zweites Kind erwartet, ließ sich dieser Tage die Sonne auf den wachsenden Babybauch scheinen.