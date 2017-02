Die Promi- Ladys ließen bei den Oscars tief blicken

Hat sie oder hat sie nicht? Bei Chrissy Teigen, die in einer weißen Robe von Zuhair Murad am roten Teppich vor dem Dolby Theatre alle Blicke auf sich zog, musste man schon mehrmals hinschauen, um zu erkennen, ob die schöne Ehefrau von Musiker John Legend unter dem durchsichtigen Stoff am Dekolleté auch wirklich was drunter hatte. Ebenfalls ein Hingucker: Der extralange Beinschlitz. Intimblitzer wie bei den American Music Awards im Herbst des letzten Jahres gab's aber nicht ...

Top! Chrissy Teigen ohne Intimblitzer, dafür in einer Traumrobe von Zuhair Murad Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ebenfalls tief blicken ließ Hailee Steinfeld in ihrer Blütenrobe von Ralph & Russo. Nur perfekt drapierte goldene Blumen verhinderten, dass die 20- Jährige am Red Carpet ihre Nippel blitzen ließ. Auch Janelle Monae musste aufpassen, dass obenrum nichts verrutschte. Ihre Elie- Saab- Robe verdeckte obenrum nur das Nötigste.

Top! Hailee Steinfeld in einer Blütenrobe von Ralph & Russo Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Lieferte die tiefsten Einblicke des Abends: Janelle Monae in Elie Saab Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Top: Charlize Theron sah in ihrer Dior- Robe mit tiefem Ausschnitt aus wie eine griechische Göttin, Oscarpreisträgerin Viola Davis zeigte in ihrer feuerroten Armani- Privé- Robe Schultern und Salma Hayek in ihrer schwarzen Spitzenrobe viel Dekolleté.

Wow! Charlize Theron sah in ihrer Dior-Robe aus wie eine Göttin! Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Viola Davis Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Salma Hayek Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ihren Sideboob ließ Scarlett Johansson blitzen. Schade, dass unter dem hauchzarten Stoff die der Unterrock hervorschaute.

Scarlett Johansson zeigte Sideboob. Foto: Viennareport

Scarlett Johansson Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Unter Scarlett Johanssons Robe schaute der Unterrock durch. Foto: AP

Doch nicht alle Promi- Ladys trafen bei ihrer Robenauswahl ins Schwarze. Dakota Johnson sah in ihrem blassgoldenen Kleid von Gucci aus, als hätte sie ihr Nachthemd auf den roten Teppich ausgeführt.

Dakota Johnson sah in Gucci aus, als hätte sie ihr Nachthemd an. Flop! Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Emma Roberts wirkte in ihrer Robe von Armani Privé sehr farblos, Jessica Biel machte in ihrer goldenen Robe von KaufmanFranco der Oscarstatuette Konkurrenz, bei Nicole Kidman wirkte das Kleid von Armani Privé wie eine Tarnkappe, weil es sich farblich nicht vom Teint der Schauspielerin abhob.

Emma Roberts sah in ihrer Spitzenrobe von Armani Privé etwas blass aus. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Jessica Biel machte in ihrer goldenen Robe von KaufmanFranco der Oscarstatuette Konkurrenz. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Nicole Kidman wirkte in ihrer nudefarbigen Robe von Armani Privé etwas farblos. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Mehr Tops und Flops vom roten Teppich gibt's hier:

Kirsten Dunst in einer wunderschönen Robe von Dior. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Michelle Williams trug eine Glitzerrobe von Louis Vuitton. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Naomie Harris zeigte in einer Calvin-Klein-Robe Bein. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Leslie Mann war in ihrer gelben Zac-Posen-Robe ein echter Farbklecks am roten Teppich. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Karlie Kloss war in einer schlichten, weißen Robe von Stella McCartney ein echter Hingucker. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Halle Berry zog mit ihrer Lockenfrisur alle Blicke auf sich - und natürlich auch mit ihrer Robe. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Felicity Jones im Prinzessinnen-Kleid von Dior Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Isabelle Huppert strahlte in einer cremefarbigen Robe von Armani Privé. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Emma Stone liebte die Fransen an ihrer Valentino-Robe. Foto: 2017 Invision

Alicia Vikander bezauberte in einer schwarzen Louis-Vuitton-Roben. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP