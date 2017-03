Die Promi- Damen zeigen ihre Sand- Popscherln

Model Emily Ratajkowski genießt das Strandleben. Ein Handtuch benötigt die Schöne nicht, wenn sie sich einmal in die Sonne legen will. Denn sie weiß: So eine sandige Rückenansicht kann ganz schön reizvoll sein.

Wer hat bei Austro- Model Nadine Leopolt denn da Hand angelegt und seine Abdrücke auf ihren Pobacken hinterlassen?

Hier strecken Kendall Jenner, Bella Hadid und Hailey Baldwin für einen Schnappschuss ihre sandigen Kehrseiten frech in die Kamera - was für ein Anblick!

Fitnessmodel Izabel Goulart meditiert gerne im Bikini im Sand.

Candice Swanepoel hat sich in schwarzem Sand gewälzt.

Auch schwarzer Sand sieht auf Candice Swanepoels Traumkörper wunderschön aus. Foto: Viennareport

Und auch Kim Kardashians Allerwertester scheut den Kontakt mit Sand nicht ...

Unverkennbar: Kim Kardashians sandiger Po Foto: Viennareport