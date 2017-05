Die Ochsenknechts wollen wieder heiraten

"Kiki und ich haben vor, in diesem Jahr zu heiraten", sagte Uwe Ochsenknecht dem Magazin "Bunte". "Wir machen kein Geheimnis aus unserer Hochzeit, aber wir wollen auf keinen Fall einen großen Rummel."

Uwe Ochsenknecht und Kirsten Viebrock Foto: Michael Timm/face to face

Das Paar ist laut APA seit acht Jahren zusammen. Das Zusammenleben habe sich schon so angefühlt, als sei man verheiratet. Der Schauspieler ("Männer", "Schtonk") war fast 20 Jahre (1993- 2012) lang mit dem Model Natascha Ochsenknecht verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Mit seinen Söhnen Wilson Gonzales (27) und Jimi Blue (25) stand er für die Filmreihe "Die Wilden Kerle" gemeinsam vor der Kamera.

Auch Natascha tritt vor den Altar

Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli, der Bruder von "Game of Thrones"- Star Sibel Kekilli, wollen übrigens ebenfalls heiraten. Nachdem die beiden im letzten Sommer bereits zum zweiten Mal getrennt hatten, häuften sich in letzter Zeit wieder die Gerüchte um ein Liebes- Comeback. Besonders die kürzlich aufgetauchten Pärchenfotos aus dem gemeinsamen Mallorca- Urlaub sorgten für reichlich Spekulationen. Das die Turteltauben also wieder zusammengefunden haben, überraschte die Fans nicht. Ihre Hochzeitspläne hingegen schon. Im Interview mit "Gala" lässt die Blondine jetzt die Bombe platzen. "Die Trennung tat weh. Wir haben ja nie aufgehört, uns zu lieben, nur der Zauber war verloren gegangen. Also haben wir doch weiter für unsere Liebe gekämpft. Nun ist sie stärker als je zuvor. Und ja: Wir werden heiraten", verriet die Dreifachmutter.

Natascha Ochsenknecht mit Umut Kekili Foto: Nicole Kubelka/face to face

Die 52- Jährige wünschte sich schon seit längerem mit dem deutsch- türkischen Fußballer vor den Altar zu treten und nun soll der Wunsch endlich Realität werden. "Wir wissen noch nicht wann, aber jetzt ist es für immer", strahlte sie.