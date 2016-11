Die "Krone" zu Besuch in Felicianos Austro- "Finca"

Im hauseigenen Tonstudio wurde gerade seine neue Weihnachts- CD aufgenommen - inklusive Neuaufnahme seinens Hits "Feliz Navidad" im Duett mit Schärf- Sohn Fabian.

Ein alter Bauernhof verwandelte sich in José Felicianos Wohlfühl-"Finca" mit großem Garten ... Foto: Andreas TISCHLER

Wie diese klingt, kann man sich übrigens am Mittwoch in "heute leben" (ORF2, 17:30 Uhr) anhören und schauen, denn auch ein Musikvideo wurde aufgenommen.Pünktlich zum Auftakt seiner Weihnachtstournee bei Konzertveranstalter Niki Neunteufel in Purkersdorf am Donnerstag, feiert die Scheibe Weltpremiere.

... und viel Platz für seinen Hund ... Foto: Andreas TISCHLER

Im gemütlichen Wohnzimmers, wo bereits ein Christbaum aufgestellt ist, besprachen Neunteufl und Feliciano noch die letzten Details zum anstehenden Gig - darunter auch kulinarische. "Tafelspitz und Schoko- Palatschinken sind immer die Grundbedingungen für ein tolles Konzert von José - die wird er auch am Donnerstag bekommen!", versprich Neunteufel da seinem alten Freund.

... und die Gitarrensammlung. Foto: Andreas TISCHLER