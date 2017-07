Die "Krone" bei Hollywoods Käse- Papst

"Billy Wilder, Jennifer Aniston, Ozzy Osbourne … bei mir waren schon viele", lacht Wabnig. Seit 40 Jahren betreibt der Wiener das Geschäft, neben feinen Käsesorten verkauft er edle Weine, Schinken, Delikatessen.

Norbert Wabnig servierte "Krone"-Redakteur Paul Tikal in seinem Geschäft allerlei Köstlichkeiten. Foto: Paul Tikal

"Ich komme aus Wien, wo Essen und Musik großgeschrieben werden. Das ist auch nach wie vor meine Leidenschaft", sagt Wabnig und reicht richtiges Schwarzbrot mit richtiger Butter und richtiger Salami - drei Dinge, die in Amerika kaum zu bekommen sind.

Promis gehen hier ein und aus

Wolfgang Puck kauft bei ihm seit Jahrzehnten für seine Restaurants ein, selbst Ringo Starr und George Harrison lassen sich zu Wein und Käse beraten.

Los Angeles keine Heimat für den Ex- Josefstädter

Dabei achtet Wabnig auf Diskretion, Fotos gibt es keine. "Das ist Tabu. Das macht man einmal, und schon kommen sie nicht mehr." Seine Heimat ist Los Angeles trotz des Erfolges nicht geworden. Auch wenn er schon seit den 70er- Jahren hier lebt.

Dafür ist die Mega- Stadt zu unpersönlich, zu groß, zu laut. "Home is Vienna", sagt Wabnig ein bisschen wehmütig. Zu Fuß die Mariahilferstraße entlanggehen, den Ring hinauf, und im Sommer nach Gars am Kamp zu seiner ersten Liebe, der Tochter des Fleischhauers. Daran erinnert sich Wabnig, als wenn es gestern wäre. "Und an die Kronen Zeitung … die hat meine Großmutter immer am Frühstückstisch gelesen."