Die heißesten Bilder der Victoria's- Secret- Show

Bereits zum 21. Mal holte Victoria's Secret die Schönsten aller Schönen zum sexy Defilee auf seinen Laufsteg.

Gigi Hadid Foto: Viennareport

Martha Hunt Foto: Viennareport

Elsa Hosk Foto: AFP

Die wohl heißeste Fashionshow des Jahres, die heuer in Paris aufgezeichnet wurde, strahlt der US- Sender heuer am 5. Dezember aus, für die musikalische Untermalung sorgten Top- Stars wie Lady Gaga, die schon vor der Show den Engeln Konkurrenz machte, Bruno Mars und The Weeknd.

Foto: Viennareport

Lady Gaga beim großen Finale Foto: Viennareport

Grace Elizabeth Foto: AFP

Die Ex- Freundin von Letzterem durfte sich in diesem Jahr übrigens zum ersten Mal die begehrten Flügerl umschnallen: Bella Hadid wurde neben ihrer Schwester Gigi und deren bester Freundin Kendall Jenner erstmals zur großen Dessousshow eingeladen.

Kendall Jenner Foto: AP

Bella Hadid und The Weeknd Foto: Viennareport

Martha Hunt Foto: AFP

Jasmine Tookes trug den "Bright Night Fantasy Bra"

Das wichtigste Dessousstück des Abends durfte aber ein anderer Model- Engel tragen: Nach Lily Aldridge im Vorjahr war es heuer Jasmine Tookes, die mit dem sogenannten Bright Night Fantasy Bra über den Catwalk schweben konnte. Und dieses edelste Stück jeder Victoria's- Secret- Show hatte es auch 2016 in sich: Satte drei Millionen Dollar kostet diese sexy Kostbarkeit, auf der unglaubliche 9000 Smaragde und Diamanten im Scheinwerferlicht glitzerten.

Jasmine Tookes präsentierte den "Fantasy Bra". Foto: AP

Jasmine Tookes Foto: AP

Das große Finale der Victoria's- Secret- Show gibt's hier im Video:

Gigi Hadid Foto: AP

Doch auch sonst sorgte die diesjährige VS- Show für reichlich prickelnde Momente und wahrlich himmlische Bilder. Und das lag nicht zuletzt an den Beautys, die der Dessoushersteller wieder einmal handverlesen hatte.

Adriana Lima Foto: Viennareport

Alessandra Ambrosio Foto: Viennareport

Die Model-Engel am Laufsteg Foto: Viennareport

Neben den Senkrechtstartern Kendall Jenner sowie Gigi und Bella Hadid schwebten auch die altgedienten Model- Engel wie Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk oder Adriana Lima über den schönsten Catwalk in Paris, wo sie 82 verschiedene Outfits und 43 Paar Engelsflügel präsentierten.

Bella Hadid Foto: Viennareport

Kendall Jenner Foto: Viennareport

Martha Hunt und Gigi Hadid Foto: Viennareport

Lily Aldridge Foto: Viennareport

Irina Shayk Foto: Viennareport

Aber auch die junge Engerl- Garde konnte sich sehen lassen: Stella Maxwell, Elsa Hosk, Romee Strijd, Sara Sampaio, Martha Hunt, Taylor Hill, Joan Smalls, Lais Ribeiro, Izabel Goulart, Josephine Skriver und noch viele mehr enterten den Victoria's- Secret- Laufsteg.

Romee Strijd Foto: AFP

Die Model-Engel beim großen Finale Foto: AFP

Irina Shayk Foto: Viennareport

Alessandra Ambrosio Foto: Viennareport

Nicht dabei waren hingegen Candice Swanepoel und Behati Prinsloo. Beide sind dienen zwar schon viele Jahre dem Dessous- Label, sind aber vor Kurzem Mama geworden.

Adriana Lima mit The Weeknd Foto: Viennareport

Gigi Hadid Foto: AFP

Freilich posteten die Engel auch fleißig Fotos von hinter den Kulissen der Fashion Show.

36 Make- up- Artisten machten Engel backstage noch schöner

Schon vor der Show hatten die Engel backstage sehr viel Spaß. Da wurde geschminkt, Apfelbäckchen verpasst und die Frisur in Form gebracht.

Stella Maxwell ist auch schon in der Maske. Foto: AFP

Alessandra Ambrosio legt bei ihren Haaren gern auch selbst Hand an. Foto: AFP

Unglaubliche 36 Make- up- Artisten, 31 Friseure und elf Nailartists waren dafür zuständig, dass in ein paar Stunden am Laufsteg auch alles perfekt sitzt bei den Model- Beautys.

Lily Donaldson kriegt noch schnell Apfelbäckchen. Foto: AFP

Und natürlich gab's auch Zeit für viele Selfies. Aber auch kein Wunder, denn Bella Hadid und Kendall Jenner sind ja Expertinnen in diesen Dingen.

Bella Hadid wirft sich für ein Selfie in Pose. Foto: AFP

Bitte recht freundlich, Kendall Jenner! Foto: AFP

Kendall Jenner steht schon backstage für Interviews bereit. Foto: AP