Die erstaunlichen Hobbys von Maxima und Catherine

Die Ausmalbilder der schottischen Künstlerin Johanna Basford sind Kult! Millionen Menschen weltweit holen regelmäßig die Farbstifte hervor und erschaffen sich damit eine bunte Welt. Zu ihnen gehört Herzogin Kate. Das hat ihr Ehemann Prinz William vor einiger Zeit verraten.

Recht hat sie: Die Beschäftigung ist nachweislich enorm entspannend und alles andere als kindisch.

Prinz William frönt übrigens demselben Hobby wie seine Oma, die Queen. Er liebt Bingo. Es wird berichtet, dass er zwischen Staatsempfängen und Charityauftritten immer wieder einmal dabei erwischt wie, wie er eine Runde Onlinebingo am Handy spielt.

Sticken gegen Alltagsstress

Auch die Königin der Niederlande geht einem überraschenden Hobby nach. Die 45- Jährige stickt in ihrer Freizeit, wann immer es ihr möglich ist. Dieses Geheimnis verriet sie bei einem Abendessen "Huffington Post"- Chefin Arianna Huffington, die es prompt via Instagram in die Welt hinausposaunte. Sticken gilt bei Könnerinnen als pure Entspannung.

Genau wie Stricken und Häkeln liegt es vollkommen im Trend und wirkt hervorragend gegen Alltagsstress. Es wird zudem vermutet, dass es Alzheimer vorbeugt.