Die buntesten Reisen von Prinz Charles

Ob überraschende Schulbesuche auf den Fidschi- Inseln, auf Spurensuche im kanadischen Indianer- Reservat, ein flotter Tango- Nachhilfekurs in Buenos Aires oder Guru- Besuche innerhalb der eigenen Landesgrenzen - die royale Reiselust von Charles scheint unerschöpflich. Da freuen wir uns umso mehr, dass er für uns wieder einmal Zeit findet.

Fidschi freute sich über Prinz Charles' Visite. Foto: AFP

"Spielst du mit mir, Onkel?" Prinz Charles auf Neuseeland Foto: AFP

Neuseeland: Ein "Hongki" von Prinz Charles Foto: AFP

Prinz Charles und die Spice Girls besuchten Nelson Mandela und hatten nur Augen für den Präsidenten. Foto: AFP

"Sie haben da was ...?" Mel C rubbelt Prinz Charles vermutlich Lippenstift von der Wange. Foto: AFP

Prinz Charles mit Tänzern aus Sri Lanka Foto: AFP

Auch bei den Sikh war Prinz Charles gerne gesehen. Foto: AP

Ein Tänzchen in Ehren ... Prinz Charles in Buenos Aires Foto: AFP

Prinz Charles mit ganzem Körpereinsatz in Australien Foto: AFP

Am Freitagabend trafen Charles und Camilla in Florenz ein. In Italien bleibt das Paar auch, bis es am Mittwoch nach Wien reist. Unmittelbar davor werden der Prinz und die Herzogin am Dienstag den Vatikan besuchen und mit Papst Franziskus zusammentreffen. Besuche sind in Rom auch beim italienischen Präsidenten Sergio Mattarella sowie am Sitz der UNO- Welternährungsorganisation (FAO) geplant.

Im "Krone" - Interview gibt Kurt Tiroch, Chef der Österreichisch- Britischen Gesellschaft, neue Details rund um Brexit und Besuchsprogramm preis:

"Krone": Herr Dr. Tiroch, Sie sind Präsident der Österreichisch- Britischen Gesellschaft mit etwa 500 Mitgliedern. Wie fühlen Sie sich derzeit zwischen Brexit und dem Besuch von Prinz Charles?

Kurt Tiroch: So wie vermutlich die allermeisten 8000 Exilbriten in Österreich auch: Ich schwanke zwischen banger Brexit- Sorge und freudiger Windsor- Erwartung.

Mixed feelings, gemischte Gefühle also?

Natürlich! Ich hoffe nicht, dass aus Great Britain ein Little England wird, aber leider müssen wir auch das in Betracht ziehen! Und da gibt es ja auch noch Gibraltar, das mehrheitlich für den Verbleib gestimmt hat.

Die Chancen auf einen guten Deal?

Großbritannien ist insgesamt in einer schwachen Verhandlungsposition, aber die anderen 27 Mitgliedstaaten sind gespalten, jedoch im Hauptziel bisher einig - der Weg wird für beide Seiten lange und steinig.

Was ist aus Ihrer Sicht das Worst- case- Szenario?

Keine Übereinstimmung über irgendwelche Punkte - GB steht im März 2019 mit leeren Händen da.

Daran wollen Sie aber am kommenden Mittwoch und Donnerstag nicht denken?

Das ist korrekt. Vorerst freue ich mich auf den Besuch Seiner Königlichen Hoheit und der Herzogin von Cornwall. Zumal das Königshaus ja schon immer ein stabiler Fels in der Brandung in bewegten Zeiten war.

Werden Sie in Ihrer Funktion Prinz Charles und Camilla in Wien treffen?

Die Chancen stehen momentan sehr gut. In jedem Fall werde ich ein "God save the Queen" anstimmen - und mir ein Glas schottischen Whisky genehmigen.

