Die besten Bilder vom "Krone"- Sommerfest

Die Promis läuten beim "Krone"-Sommerfest die schöne Jahreszeit ein. Foto: Klemens Groh

Wobei in Anbetracht der politischen Lage bei den anwesenden Vize- Kanzler Wolfgang Brandstetter, Minister Wolfgang Sobotka und Minister Sebastian Kurz das Thema "Sommerferien" flach fällt. "Stimmt. Ich habe nichts gebucht, aber genieße solche Abende, wie heute bei euch", freute sich Kurz über die Einladung von "Krone"- Herausgeber Christoph Dichand, Mediaprint- Geschäftsführer Gerhard Riedler und dem geschäftsführenden "Krone"- Chefredakteur Klaus Herrmann.

Klaus Herrmann, Christoph Dichand, Georg Weiland, Gerhard Riedler Foto: Klemens Groh

Minister Sebastian Kurz mit Christoph Dichand und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter Foto: Klemens Groh

"Krone"-Herausgeber Christoph Dichand mit Pamela Rendi-Wagner und Sonja Hammerschmid Foto: Peter Tomschi

Hans Mahr, Christoph Dichand, Jan Mariusz Demner Foto: Klemens Groh

Während Adabei- TV- Lady Sasa Schwarjirg pointenreich durch die Show im Allianz- Stadion führte, fieberten schon alle dem musikalischen Höhepunkt der Party entgegen: Julian Le Play . Der fünffache Amadeus- Awards- Gewinner tourt mit seinen Mannen gerade als Vorgruppe von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims durch Deutschland, legte für die "Krone" aber einen kurzen Zwischenstopp in Wien ein. Urlaub ist bei ihm ein Thema? "Ja, ich nehme mir im Sommer frei, um an meinem neuen Album zu arbeiten", verriet er uns. Also doch wieder Arbeit ...

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Marika Lichter Foto: Klemens Groh

krone.at-Chefredakteur Richard Schmitt im Gespräch mit Minister Sebastian Kurz Foto: Klemens Groh

Geschäftsführender Chefredakteur Klaus Herrmann, Wolfgang Sobotka, Mediaprint-Chef Gerhard Riedler Foto: Klemens Groh

Von der nahm sich Entertainer Alfons Haider einmal frei und schon stolperte er in unseren "Krone"- Postler Michael Jeannée - Liebe auf den ersten Blick sieht anders aus. Aber man kann sich auch nicht immer NUR abbusseln. Beim Stichwort! Denn Tausendsassa Alf Poier wollte an diesem unbedingt ein Bild mit Richard Lugner und seiner Andrea. Lieber Alf, Wunsch erfüllt.

Alf Poier mit Richard Lugner und seiner Andrea Foto: Klemens Groh

Rudi Roubinek mit Partnerin Susanne Foto: Klemens Groh

Alfons Haider und Wolfgang Sobotka Foto: Peter Tomschi

Top-Werber Jan Mariusz Demner mit ORF-Online-Chef Tommy Prantner Foto: Klemens Groh

Adabei: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner, die Medienmanager Hans Mahr und Richard Grasl, die Schauspieler Rudi Roubinek und Mike Galeli, Pop- Pate Mario Rossori, Song- Contest- Star Nathan Trent, Kitzbühels Tourismus- Obfrau Signe Reisch.

Wiens Vize-Bürgermeister Johann Gudenus mit Clemens Unterreiner Foto: Klemens Groh

Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg mit Pop-Pate Mario Rossori Foto: Klemens Groh

Alexander Wrabetz, Jörg Leichtfried und Christoph Dichand Foto: Klemens Groh

Richard Schmitt, Alexander Wrabetz, Richard Lugner und Andrea Foto: Klemens Groh

Marika Lichter mit ihren Schützlingen Mike Galeli und Nathan Trent Foto: Klemens Groh

Richard Lugner und seine Andrea Foto: Klemens Groh

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung