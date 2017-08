Diana: Hat sie Camilla mit dem Tod gedroht?

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana mit nur 36 Jahren zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dodi Fayed bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer des Wagens war vor Paparazzi davongefahren, die das Paar in der französischen Hauptstadt verfolgt hatten.

Prinzessin Diana und Dodi Fayed 1997, kurz vor ihrem Tod, in St. Tropez Foto: AP

"Habe jemanden geschickt"

Zwanzig Jahre nach ihrem Tod kommen jetzt pikante Details aus ihrer Ehe mit Prinz Charles ans Tageslicht: Sie soll wegen der Langzeitaffäre von Charles mit Camilla Parker Bowles, die seit 2005 die zweite Frau des Prinzen ist, völlig paranoid gewesen sein und ihrer Rivalin Morddrohungen geschickt haben, nachdem die Affäre aufgeflogen war.

Camilla Parker-Bowles und Lady Diana Spencer 1980 Foto: AP

Die jetzige Herzogin von Cornwall, Camilla, bekam angeblich nachts anonyme Anrufe der Princess of Wales, in denen diese gedroht haben soll: "Ich habe jemanden geschickt, um dich zu töten, sie sind draußen im Garten! Schaus aus dem Fenster. Kannst du sie sehen?"

Prinz Charles und Camilla nach der Hochzeit Foto: www.pps.at

Autorin Penny Junor soll sich sicher sein, dass die Dreiecksbeziehung die Prinzessin der Herzen rasend eifersüchtig gemacht habe ...