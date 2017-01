Diäten- Wahnsinn: So skurril is(s)t Hollywood

Die Psyche von "Friends"- Liebling Jennifer Aniston (47) muss hier gar nicht näher durchleuchtet werden. Aber vielleicht sähe dennoch manch Therapeut eventuell einen Zusammenhang zwischen dem Diät- Tick der Schauspielerin und ihrem unerfüllten Kinderwunsch? Aniston schwört nämlich auf Babybrei, und zwar auf jenes pürierte Zeug, das es fertig in Gläsern zu kaufen gibt. Wenn Jen also wieder mal glaubt, dass ihre Leibesmitte zu üppig geworden ist, dann gönnt sie sich 14 Mini- Portionen pro Tag. Zähne braucht sie dafür ja keine. Und in der Früh trinkt sie frisch gepressten Zitronensaft - auf nüchternen Magen.

Jennifer Aniston Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Der Körper der Stars gehört gewissermaßen zu ihrer beruflichen Ausrüstung, er ist ihr Kapital. Wer auf roten Teppichen glänzen will, muss gut aussehen und sich in seiner Haut wohlfühlen. Also greifen die Reichen und Schönen dieser Welt zu allerhand Diäten, versuchen mit skurrilen Tipps, strikten Regeln und abartigen Verboten, jede figürliche Veränderung zu verhindern. Gerade im Jänner herrscht da wieder Hochsaison. Kaum eine Leinwand- oder Bühnen- Schönheit, die nicht schon ihren ganz persönlichen Fastenplan durchgepeitscht hätte. Und zwar mit durchaus sicht- und spürbarem Erfolg.

Fünf- Hände- Diät hält schlank

Auch Pop- Diva Mariah Carey (46) kann davon ein Lied singen. Die Zwillingsmutter, die ohnehin großzügig mit ihren Rundungen umgeht, isst ausschließlich alles, was rosarot ist: also Lachs, Grapefruits, Himbeeren. Leider leuchten auch Süßigkeiten in dieser Farbe, ob sie sich oft davon ebenso verführen lässt?

Mariah Carey muss offenbar selbst über ihr Megadekolleté staunen ... Foto: Walker/face to face

Zur absoluten Nummer 1 in Sachen "Quäle dich selbst" gehört zweifellos das ehemalige "Spice Girl" Victoria Beckham. Um weiterhin als Zero- Model durchs Universum zu granteln, schwört sie auf die Fünf- Hände- Diät. Diese sieht vor, dass man innerhalb von 24 Stunden nur das zu sich nehmen darf, was eben auf fünf zarten Händchen so Platz findet. Natürlich sollte auch nichts Fettiges dabei sein, aber Sushi von Garnelen und Thunfisch würden zum Beispiel gehen.

Victoria Beckham Foto: AP

Trockenfleisch liebt hingegen die Aktrice Liz Hurley, das knabbert und kaut sie ausgiebig, es vertreibt ihr das Hungergefühl.

Liz Hurley postete diesen sexy Oben-ohne-Schnappschuss. Foto: instagram.com/elizabethhurley1

Krautsuppe statt Fast Food

Auf Haferbrei mit Lauch, Gemüse und der japanischen Ponzu- Sauce (sie schmeckt fruchtig- sauer) setzt die blonde Schauspielerin Cameron Diaz. Vermutlich bekommt sie nach drei Tagen eh keinen Bissen mehr davon runter und schluckt indes lieber Luft, was ja auch die gewünschte Wirkung bringt.

Cameron Diaz Foto: Viennareport

Dasselbe passiert auch der Model- Mama Heidi Klum, die zwar auf Hausmannskost und Burger steht, aber wenn's notwendig wird, tagelang auch mal Sauerkrautsuppe essen kann. Oder dann eben nicht mehr.

Heidi Klum Foto: Viennareport

Am meisten verbreitet unter Hollywoods Diven scheint ein ganz besonderer Cocktail zu sein. Dieser besteht aus Ahornsirup, Zitronensaft und Cayenne- Pfeffer, der Körper gewöhnt sich anscheinend schon nach kurzer Zeit an diese seltsame Mischung, sodass man gar nichts anderes mehr mag. Das behaupten zumindest Demi Moore und die Sängerinnen Beyonce und Cheryl Cole, Letztere gleicht ihren Essens- Verzicht noch mit 20 Zigaretten aus.

Demi Moore Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Fasten mit Champagner- Diät

Ziemlich abgehoben scheint auch Khloe Kardashian in Sachen Fasten unterwegs zu sein. Bis Mittag schlemmt die Reality- Soap- Darstellerin, was ihr gerade unter die Finger kommt, aber danach ist sie total eisern: Dann erlaubt sie sich nur noch, Champagner zu trinken. Ein Glas hat 100 Kalorien, so rechnete sie sich selbst aus, das geht sich also gut aus. Geld spielt bei ihr ja keine Rolle, und die Nebenwirkungen der Fülle an Mega- Perls verschweigt sie ja doch lieber.

Foto: Protein World

Karin Schnegdar, Kronen Zeitung