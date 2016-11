Der heißeste Schotte ist wieder zu haben!

Ein Insider erzählte, dass Butler den ständigen Avancen von Frauen aus aller Welt nicht länger standhalten habe können: "Die Frauen schmeißen sich geradezu auf ihn. Es ist hart für ihn, konstant zu sagen: 'Nein. Geh weg! Ich habe eine Freundin.'" Im Juli hatte man Butler und Brown zuletzt in Italien auf einer Jacht gesichtet.

Gerard Butler Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jason Kempin

Der Schotte wird sich demnächst auch wieder in die Arbeit stürzen und den Film "Den of Thieves" drehen. Zudem soll er noch in "Keepers" mitwirken, der ebenfalls nächstes Jahr gedreht wird.

Gerard Butler Foto: APA/dpa/Tobias Hase

2007 hatte Butler als Leonidas in "300" seinen großen Durchbruch, danach spielte er unter anderem an der Seite von Jodie Foster, Jennifer Aniston und Angelina Jolie.