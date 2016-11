Der glitschigste Kalender des Jahres ist wieder da

Nackte Haut und viele Schuppen: Das ist das Konzept des "Carponizer"- Kalenders, der sich seit 2015 Jahr für Jahr bei seinen Fans großer Beliebtheit erfreut und sogar die Verkaufscharts für Erotikkalender bei Amazon anführt . Kein Wunder: Denn jedes Monat gibt's für die Fans der großen Fische ein besonders schönes Exemplar, das immer von einem sexy Mädel begleitet wird.

Auch 2017 geht's im "Carponizer"-Kalender wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings

Auch 2017 geht's im "Carponizer"-Kalender wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings

"Als ich beim Angeln zwei bildhübsche Frauen beim Fischen sah, kam mir die Idee", verriet Produzent Hendrik Pöhler der "Bild". "Karpfenangeln ist ein echtes Männerhobby, also warum nicht die zwei schönsten Sachen, also pralle Karpfen und nette Frauen, miteinander verbinden?"

Auch 2017 geht's im "Carponizer" wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings

Auch 2017 geht's im "Carponizer" wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings

Geshootet wurden die erotischen Aufnahmen am französischen See Lac Fishabil in der Bretagne. In vier bis sechs Wochen sind dann auch alle Bilder im Kasten. "Alle Verhältnisse müssen stimmen: Frau und Fisch müssen harmonieren", so Pöhler weiter. "Die einzelnen Aufnahmen sollten in jedem Detail perfekt sein, eine Nachbearbeitung der Bilder gibt's nicht."

Auch 2017 geht's im "Carponizer" wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings

Auch 2017 geht's im "Carponizer"-Kalender wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings

Auch 2017 geht's im "Carponizer" wieder glitschig zu. Foto: Carponizer/RF Shootings