Der erste Dschungelstar zieht schon jetzt blank!

Seit dem Wochenende ist Jahnel für ihren Dschungeleinsatz vor Ort, um sich zu akklimatisieren. Zur Unterstützung mitgeflogen ist ihre Busenfreundin Micaela Schäfer.

Die ist offenbar nicht nur zum Daumendrücken mit dabei, sondern auch, um Jahnel letzte Tipps fürs Entkleiden unterm Dschungelwasserfall zu geben.

Gemeinsam posierten die beiden deshalb jetzt recht freizügig am Hotelbalkon, lediglich bedeckt von einem klitzekleinen Stringtanga. Das leidenschaftliche Nackedei legte die Latte für ihre Kollegen im Kampf um die Dschungelkrone damit hoch. Wetteifern mit ihr könnte jedenfalls Sara Connors Ex- Mann Marc Terenzi, der hat sich zuletzt immerhin als Stripper verdingt.

Der 38- jährige Sänger verriet gegenüber "Promiflash", dass es ihm bei der Teilnahme an der Dschungelshow nur ums Geld gehe: "Wenn ich aus dem Dschungel komme, habe ich keine finanziellen Sorgen mehr. Ich kann mein Leben wieder in eine andere Richtung lenken und nicht nur Probleme haben. Das ist alles weg. Das ist ein neuer Anfang für mich".

Kader Loth will ihre Reize dieses Mal nicht preisgeben, heißt es. Dafür hat sie sich bereits als Dschungelschlange in Position gebracht. Das 44- jährige It- Girl, das für Nastassja Kinski eingesprungen ist, erklärte gegenüber "Vip.de": "Auch ich habe meine Phobien, aber ich werde es jetzt nicht verraten. Ich habe schon im Vorfeld gehört, dass da ganz schwierige Charaktere dabei sind." Der Seitenhieb sollte wohl gegen Kandidatin Hanka Rackwitz gehen, die im Vorfeld der Show über ihre Zwangsstörungen sprach. Außerdem lästert sie: "Ich möchte auch Menschen persönlich kennenlernen, die mich beeindrucken und nicht irgendwelche 25- Jährigen, die die ganze Zeit ihre Titten in die Kamera zeigen."

Ob sie damit Gina- Lisa Lohfink gemeint hat? Die 30- Jährige ist als Skandalnudel bekannt und als solche gerät sie auch immer wieder in die Schlagzeilen. Doch genau das passt dem Model nach eigenen Aussagen gar nicht und das will sie im Dschungel beweisen, berichtet "Bang".

"Über die Jahre wurde ich von der Presse so hingestellt, als würde ich jeden Tag nur Party machen. Ich wurde in ein falsches Licht gerückt und möchte nun zeigen, wie ich bin: Ich bin ein herzlicher Mensch, der gerne mit seiner Familie zusammen ist", erklärte Lohfink. Vor allem aufgrund des Gerichtsprozesses, in dem sie zwei Männer der Vergewaltigung beschuldigt hatte, war Lohfink zuletzt immer wieder in den Medien gewesen. Im August fällte das Gericht dann das viel umstrittene Urteil, dass die Anschuldigungen haltlos seien. DasSternchen: "Ich musste in dieser Zeit viel durchmachen und das ist auch nicht vorbei, da wir in Berufung gegangen sind." Doch genau deshalb habe sie sich auch persönlich weiterentwickeln können. Früher hätte sie es sich "nie getraut", sich den harten Herausforderungen im Dschungel zu stellen, gestand sie gegenüber RTL: "Ich habe immer gesagt, dass ich niemals in den Dschungel gehen könnte, weil ich die Prüfungen nicht schaffen würde." Jetzt will sie sich nicht länger einschüchtern lassen und um die Dschungelkrone kämpfen.

Ob sie sich durchsetzen wird, wird sich ab dem 13. Jänner zeigen, wenn es wieder heißt: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Ebenfalls mit dabei: Partysänger Jens Bücher, "Botox Boy" Florian Wess, "GNTM"- Aufreger Alexander "Honey" Keen, Sängerin Fräulein Menke, Ex- Fußballer Thomas Häßler, Schauspieler Markus Majowski und Soapstar Nicole Mieth. Im letzten Moment abgesagt hatte Schauspielerin Nastassja Kinski.