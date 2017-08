Der beste Wirtschaftstreff vom Forum Alpbach

Es war wohl die beste Wirtschaftstreff von Alpbach - und er hat schon Tradition: Denn bei perfektem Spätsommerwetter und mit wundervollem Ausblick auf die Tiroler Berge präsentierte sich am Montag bereits zum sechsten Mal in Folge die Wien Holding in Alpbach, gemeinsam mit ihren PartnerInnen GroupM, Erste Bank, Kobza Media und Eurocomm- PR. Der Einladung der Wien Holding folgten hochrangige Vertreter und Vertreterinnen aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Verwaltung auf die Bischoferalm in Alpbach.

Oliver Stribl (RTR), Peter Hanke (Wien Holding), Jörg Zehetner (Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte) Foto: Eva Kelety

Peter Hanke (Wien Holding), Rainer Nowak (Die Presse), Peter Lammerhuber (GroupM) Foto: Eva Kelety

Ingrid Felipe (Die Grünen), Petra Gregorits, Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Renate Brauner Foto: Eva Kelety

Denn Alpbach ist ein perfekter Ort zum Business- Talk, ist sich auch Hanke sicher: "Hier versucht man, Wirtschaft neu zu denken, sich mit neuen Strategien und Lösungsansätzen zu beschäftigen und darüber zu diskutieren. Beziehungen pflegen, sich austauschen, mögliche Kooperationen andenken und besprechen: Mit dem Networking- Event auf der Bischoferalm wollen die Wiener Partner und Partnerinnen in Alpbach eine ausgezeichnete Plattform dafür bieten."

Sigrid Oblak (Wien Holding), Walter Barfuß (Austrian Standards Institut) Foto: Eva Kelety

Judith Hecht (Die Presse), Ulli Sima (Stadträtin für Umwelt), Hanna Kordik (Die Presse) Foto: Eva Kelety

Peter Hanke (Wien Holding), Gery Keszler (Life Ball) Foto: Eva Kelety

Reinhard Göweil (Wiener Zeitung), Corinna Milborn (Puls4), Rudi Kobza (Kobza Media), Marc Kobza Foto: Eva Kelety

Beim Businesstalk gesichtet wurden unter anderem: Grüne- Spitzenkandidatin Ingrid Felipe, Wiens Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner sowie Kollegin Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, Beate Meinl- Reisinger, Vorsitzende NEOS Wien, sowie "Mr. Life Ball" Gery Keszler, Kulturmanager Daniel Serafin, Puls4- Lady Corinna Milborn.

Peter Hanke, Renate Brauner (Finanz- und Wirtschaftsstadträtin), Thomas Schaufler (Erste Bank) Foto: Eva Kelety

Marlene Auer (Manstein), Michael Himmer (GroupM) Foto: Eva Kelety

Kurt Gollowitzer (Wiener Stadthalle), Karin Berger (Erste Bank) Foto: Eva Kelety

Niko Pelinka (Kobza Media), Michael Landau (Caritas) Foto: Eva Kelety

Die Gäste genossen die urige Atmosphäre auf der Bischoferalm. Foto: Eva Kelety

Auf der Bischoferalm in Alpbach trafen sich hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Kultur & Politik. Foto: Eva Kelety