Depp verprasst Geld für Pradabags & Kardashiansofa

Das Gericht hatte "The Management Group" (TMG) aufgetragen, weitere Belege für Depps Ausgaben vorzulegen. TMG reichte deshalb jetzt Kreditkartenabrechnungen ein.

17000 Dollar für Pradataschen

Laut Gerichtsakten hatte der Oscargewinner mehr als 500.000 Dollar an Mietkosten für ein Warenlager gezahlt, in dem er seine Filmmemorabilien aufbewahrte.

Johnny Depp beim Glastonbury Festival Foto: Grant Pollard/Invision/AP

Außerdem zahlte Depp mit seinen Kreditkarten 17000 Dollar für Handtaschen und Koffer von Prada und belastete seine Visa- Karte mit 7000 Dollar für eine "Keeping Up With the Kardashians"- Couch, die ein Geschenk für seine Tochter Lily- Rose war.

Johnny Depp Foto: 2017 Invision

Angestellten- Gehalt auf Kredit

TMG behauptet außerdem, dass sich auf Depps Kreditkarten fast 1 Million Dollar an Kosten für Angestellte, die auf seiner Privatinsel auf den Bahamas arbeiteten, angesammelt hatten.