Depp: "Amber Heard will nur ihre 15 Minuten Ruhm"

Die beiden Schauspieler hatten eigentlich im August diesen Jahres eine Vereinbarung erreicht, die besagte, dass der "Fluch der Karibik"- Star der schönen Blondine umgerechnet 6,7 Millionen Euro zahlt. Doch damit gab sich die 30- Jährige nicht zufrieden und verlangte vor Gericht mehr Geld. Dies schmeckte ihrem Ex natürlich gar nicht, weshalb er jetzt seinerseits ein Team engagierte, um sich gegen die Beauty durchzusetzen.

Johnny Depp Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Wie "E! News" jetzt erfahren hat, heißt es in gerichtlichen Dokumenten von Depps Anwaltsteam: "Amber will mit dieser unnötigen Anfrage nur mediale Aufmerksamkeit. Ihr Antrag ist nicht nur ein eklatanter Versuch, um ihre 15 Minuten Ruhm zu verlängern, sondern verschwendet auch die begrenzte Zeit des Gerichts." Das Vorhaben von Heard sei einfach nur "peinlich" und würde unnötige Anwaltskosten verursachen. Am Ende sei damit keinem geholfen.

Amber Heard Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jason Kempin

Heard dagegen behauptet, dass der Hollywoodstar das Gerichtsverfahren künstlich in die Länge ziehen würde, während sie sich eine "schnelle Lösung" des Streites wünschen würde. Depp würde sie damit nur "bestrafen" wollen: "Ich will mein Leben zurück. Ich will jetzt geschieden sein."

Amber Heard und Johnny Depp Foto: AFP