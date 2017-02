Denzel Washington gibt den Clooneys Eltern- Tipps

Der Schauspieler und Zwillingsvater Denzel Washington (62) hat einen Rat für Amal Clooney (39): "Schlaf jetzt! Denn in Zukunft wirst du nicht schlafen", zitierte ihn das Promi- Portal "Entertainment Tonight" am Sonntag. Washington spielte damit auf Medienberichte an, denen zufolge die Clooneys Zwillinge erwarten sollen.