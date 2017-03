Den Trick mit dem Klebeband kennt nicht nur Trump

Ein Präsident wie Donald Trump muss stets perfekt gekleidet sein. Damit alles an der richtigen Stelle sitzt, hilft er gerne mal mit Klebeband nach, wie ein Windstoß am Samstag offenbarte, als Trump mit der Air Force One in Florida landete.

Präsident Donald Trump trickst gerne mal mit Klebeband. Foto: AP

Auch Reality- Star Kim Kardashian bedient sich am Paketband. Wieso? Natürlich um ihre Brüste abzukleben. Statt auf unbequeme BHs zu vertrauen, die das Dekolleté nur halb so schön aussehen lassen, setzt die Kurven- Queen lieber auf Klebeband, damit der Busen auch ohne Büstenhalter steht wie eine Eins.

Kim Kardashian pickt sich ihren Busen in Form. Foto: instagram.com/kimkardashian

Es muss aber nicht immer gleich zum Paketband oder Tesafilm gegriffen werden. Kims Methode ist nicht gerade die hautfreundlichste. Das Abziehen muss ja schrecklich wehtun. Sängerin Iggy Azaleas bevorzugt daher lieber Fixierhilfen im Intimbereich. Eigentlich werden diese hauptsächlich im Sportbereich eingesetzt, um Muskeln und Gelenke zu stützen und vor Verletzungen zu schützen, doch das elastische Band lässt sich - wie hier bewiesen - wunderbar zweckentfremden.

Sängerin Iggy Azalea fixiert Kleider mit hohen Schlitzen mit Klebeband. Foto: CapitalPictures/face to face

Auch Model Chrissy Teigen zeigt auf dem roten Teppich gerne viel Bein, so viel, dass das Tragen eines Slips darunter oftmals unmöglich ist. Statt im Brustbereich setzt die Modelschönheit Fixierband im Intimbereich ein. So verrutscht nichts. Ausgerechnet bei den American Music Awards im November hat Teigen auf ihren Geheimtrick verzichtet und aller Welt Einblick in ihr Intimstes gewährt.

Nicht immer hält das Klebeband alles an Ort und Stelle. Foto: Mayer/face to face

Schauspielerin Emma Watson und Sängerin Christina Milian greifen lieber zu doppelseitig klebenden Nippelpads. Die Brustwarzen werden zwar bedeckt, die Brüste allerdings nicht hochgepusht. Hat alles seine Vor- und Nachteile.

Auch Sängerin Christina Milian vertraut auf Klebeband. Foto: Viennareport

Foto: Frederick M. Brown/Getty Images/AFP