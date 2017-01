Demi Moore in den Fängen von Scientology?

Wirklich rund läuft's bei Demi Moore in den letzten Jahren nicht: Schon länger gibt's beruflich keinen Hit von der Schauspielerin und auch in der Liebe herrscht seit der Scheidung von Ashton Kutcher eher eine Flaute. In ihrer Verzweiflung soll sich die 54- Jährige jetzt Scientology zugewandt haben, berichtet "RadarOnline".