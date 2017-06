Demi Moore fielen die Schneidezähne aus

Sie hätte dafür gerne eine "coole" Erklärung, etwa, es sei beim Skateboardfahren passiert, witzelte die dreifache Mutter. Doch sie führe den Verlust ihrer Vorderzähne auf Stress zurück.

Demi Moore verrät bei Jimmy Fallon: Sie hat ihre Schneidezähne verloren. Foto: 2017 Getty Images

Nach Herzerkrankungen gehöre Stress wahrscheinlich zu den größten "Killern" in Amerika, betonte Moore. Die Zähne seien ihr mit einem Jahr Abstand ausgefallen, erläuterte die Schauspielerin dem Promiportal "Page Six".

An der Seite von Scarlett Johansson und Zoe Kravitz ist Moore Ende Juni in der Komödie "Girls' Night Out" in den österreichischen Kinos zu sehen.