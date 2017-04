Das wurde aus den Stars der Jahrtausendwende

Manchmal fällt einem erst nach Jahren auf, dass die Lieblingsstars von früher komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Was zum Teufel ist aus ihnen geworden? In vielen Fällen ist ihre Abwesenheit vom Medienrummel schnell erklärt, wie zum Beispiel im Fall von Sean Connery. Er hat beschlossen in Rente zu gehen und die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Bei vielen anderen Stars sind das Alter und der Wille nach Ruhe allerdings nicht immer der Grund für ihr plötzliches Verschwinden. Oft sind ihre Sterne verblasst, es gibt keine neuen Jobs und keine weiteren Projekte. Sie sind gezwungen ein gewöhnliches Leben zu führen, wie alle anderen auch. Oder sie haben sich bewusst dazu entschieden aus dem Rampenlicht zu treten und anderen Interessen nachzugehen.

Sarah Michelle Gellar und Ehemann Freddie Prince Jr. Foto: face to face

Melissa Joan Hart aus "Sabrina - Total verhext!"

Vor 14 Jahren wurde die letzte Folge der Kultserie "Sabrina - Total verhext!" ausgestrahlt. Von 1996 bis 2003 verfolgten wir das wirre Leben einer spritzigen jungen Hexe mit ihrem schwarzen Kater Salem. Nun ist die Schauspielerin Melissa Joan Hart 40 Jahre alt und dreifache Mutter. Die meiste Zeit verbringt sie daher lieber mit ihren Söhnen Walter (elf), Braydon (neun) und Tucker McFadden (vier), als vor der Kamera.

Melissa Joan Hart in "Sabrina - Total verhext!" Foto: ORF

Melissa Joan Hart und ihre Familie Foto: AUG, face to face

Jason Lewis aus "Sex and the City"

Als der sexy und sehr junge Modelfreund Smith von Powerfrau Samantha ließ er sämtliche Frauenherzen höher schlagen. Er sah nicht nur sehr gut aus, sondern zeigte sich von seiner besten Seite, als bei seiner Samantha Brustkrebs diagnostiziert wurde. Seit der letzten Folge "Sex and the City" sind 13 Jahre vergangen. Jason Lewis ist noch immer so sexy wie damals, denn seinen schönen Körper zeigt er in vielen Kino- und TV- Filmen. Der große Durchbruch blieb für ihn allerdings aus.

Jason Lewis in "Sex and the City" Foto: Hollywood Picture Press, face to face

Jason Lewis Foto: Hollywood Picture Press, face to face

Daveigh Chase aus "The Ring"

Die kleine gruselige Samara aus dem Horrorfilm "The Ring" hat schon so manchen Menschen Alpträume eingejagt. Was viele allerdings nicht wissen ist, dass Daveigh Chase die Synchronsprecherin für Lilo in dem Disneyfilm "Lilo & Stitch" war. Chase glaubt immer noch an ihren großen Durchbruch. Sie spielte in dem Film "Donnie Darko" und in der Serie "Big Love" mit.

Daveigh Chase in "The Ring" Foto: Moviestore Collection, face to fa

Daveigh Chase Foto: Jeffrey Mayer, face to face

Sarah Michelle Gellar aus "Buffy im Bann der Dämonen"

Sarah Michelle Gellar ist zwar nicht mehr so berühmt wie damals, als sie noch Vampire gejagt hat, die Schauspielerei hat sie aber trotzdem nie ganz aufgegeben. Sie hat in einigen TV- Serien, sowie "The Crazy Ones", "Star Wars Rebels" und "Cruel Intentions" mitgespielt. Einem anderen Herzenswunsch ist Gellar, die mit dem Schauspieler Freddie Prince Jr. verheiratet ist und zwei Kinder hat, noch nachgegangen. 2015 hat sie ihre eigene Firma gegründet. "Foodstirs" ist ein Onlineshop, der Backutensilien für Kinder anbietet.

Sarah Michelle Gellar in "Buffy im Bann der Dämonen" Foto: CapFSD, face to face

Sarah Michelle Gellar und ihre Kinder Foto: face to face

Haley Joel Osment aus "The Sixth Sense"

Der kleine Junge, der tote Menschen sehen konnte und sogar eine Oscar- Nominierung für seine Rolle in dem Film "The Sixth Sense" bekam, ist nicht mehr so klein. Nach dem erfolgreichen Film, folgten weitere Hauptrollen in Filmen wie "Das Glücksprinzip" und "A.I. - Künstliche Intelligenz" von Steven Spielberg. Dann verschwand er von der Bildfläche und es kursierten sogar Gerüchte über seinen Tod. Nun ist Osment wieder auferstanden und hat mehrere neue Filme in petto. Seine vermutlich bekannteste Rolle als Erwachsener ist die von Shelby Mellman in "Alpha House".

Haley Joel Osment in "The Sixth Sense" Foto: Moviestore Collection, face to face

Haley Joel Osment Foto: Mayer, face to face

Mara Wilson aus "Matilda"

Sie war eine der vielsprechenden Kindershauspieler der 90er- Jahre. Wilson gewann zwei Saturn Awards für ihre Rollen in "Matilda" und "Der Zauberwunsch". Die Schauspielerin erzählte auf ihrem Blog, dass sie die Liebe für die Schauspielerei verloren hätte und ihre Zeit nun lieber mit Schreiben verbringe.

Mara Wilson in "Matilda" Foto: Moviestore Collection, face to face