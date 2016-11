Das sind die neuen "Dancing Stars".

Was haben Fußball, Musik und das Wetter gemeinsam? In diesen Bereichen erfahrene Promis messen sich kommendes Jahr in der elften Staffel der ORF- Show "Dancing Stars": Ex- Fußballer Walter Schachner, Sänger Norbert Schneider und Wettermoderatorin Eser Ari- Akbaba wurden neben Kabarettistin Monica Weinzettl, Schauspieler Otto Retzer und Moderator Martin Ferdiny bereits als Kandidaten bekannt gegeben.