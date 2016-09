Das sagt Justin Theroux zur Brangelina- Trennung

Seit dem Liebes- Aus von Brangelina überschlagen sich in den USA die Meldungen rund um die Trennung des Hollywoodpärchens Nummer eins. Vor allem Jennifer Aniston rückt jetzt wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Immerhin war sie mit Brad Pitt verheiratet, als dieser Angelina Jolie am Set von "Mr. und Mrs. Smith" kennen und auch lieben gelernt hat.

Jennifer Aniston und Brad Pitt waren von 2000 bis 2005 verheiratet. Foto: AP

US- Medien berichteten letzte Woche daher auch, dass die 47- Jährige die Nachricht über das Ehe- Aus ihres Ex- Ehemannes mit Genugtuung verfolgt habe. "Ja, das ist Karma!", soll Aniston gesagt haben. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Jennifer Aniston Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Jetzt bricht Justin Theroux, mit dem Aniston seit 2015 glücklich verheiratet ist, zu diesem Thema das Schweigen. "Absoluter Unsinn", wehrt sich der Schauspieler gegenüber dem "Business Insider" vehement gegen die Spekulationen, seine Ehefrau freue sich, dass die Ehe ihres Ex- Gatten in die Brüche gegangen sei. "Es ist schockierend, wie viel Bandbreite solche Sachen einnehmen können, wenn es viel wichtigere Dinge gibt, die geschehen."

Jennifer Aniston und Justin Theroux Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Sein Mitgefühl hätten vor allem die sechs Kinder von Brangelina, so Theroux weiter. "Als Scheidungskind kann ich nur sagen, dass das schlimme Neuigkeiten für die Kinder sind. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen."