"Das Sacher ist ein besonderes Stück Österreich"

Nicht ganz unumstritten war die Entscheidung Elisabeth Gürtlers im Jahr 2000, den einstigen Österreichischen Hof in Hotel Sacher Salzburg umzubenennen. Doch die tüchtige Unternehmerin sollte - wie so oft - recht behalten. Am Sonntag feiert der traditionsreiche Betrieb seinen 150. Geburtstag mit einer Matinee im Salzburger Landestheater - samt Freunden des Hauses und großen Namen wie Brigitte Karner, Uwe Kröger, Michael Maertens, Sunnyi Melles, Otto Schenk oder Peter Simonischek.