Das Netz lacht über Lugners Rosenkrieg- Posse

Doch es benötigt keine deutsche Journaille, die den "Krone"- Adabei auf die Fährte führt. Denn in einem Wiener Vorörtchen, wo Mörtels Tochter Jacqueline nobel residiert, soll "Richie Rich" zuletzt mit einer weiblichen Beifahrerin zum Mittagessen angetanzt sein. Ach ja, es sei auch erwähnt, wie die "Krone" erfuhr: Es war nicht seine, zum Zeitpunkt der Sichtung, Noch- Ehefrau.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Und auch im Netz macht die Nachricht über Richard Lugners noch nicht benanntes neues "Tierchen" die Runde. Schon jetzt witzeln die krone.at- User etwa über "Mörtels" G'riss bei - laut Aussage seiner Ex- Ehegattin - jungen Frauen. "Schade, dass er nicht unser BP geworden ist, dann hätten wir es endlich mal lustig in dieser verstaubten und langweiligen Politik", lacht etwa bellomann. Und auch bassist hätte wohl Lugner gerne am Sonntag die Stimme gegeben. "Bravo Richard. Der Alte kann's nicht lassen! X Lugner", schreibt er.

Richard Lugners Hochzeit mit Cathy Schmitz Foto: Viennareport

"Da Herr Lugner sein ganzes Geld nicht alleine aufessen kann, teilt er es halt mit jungen Damen", stellt marilu amüsiert fest. "Ich gönne ihm seinen Spaß." Nochnormal scheint sich hingegen über "Mörtels" Leidenschaft für Frauen zu wundern: "Sollte das stimmen - ist dem alten Gockel nimmer zu helfen! Aaaber noch dämlicher finde ich diese Mädels ..." Und Mariella20 mutmaßt: "Der ernährt sich nur von Viagra."

Richard und Cathy Lugner bei den Schloss-Spielen Kobersdorf 2016 Foto: Viennareport

"Eine gewisse Sammelleidenschaft lässt sich da nicht verleugnen", zieht ferndiagnose über die Causa Lugner her - und fragt frech: "Gibt's ein Tierchennamenvorschlagswesen für die nächsten Ehefrauen so wie bei den Pandas?" Hercules hätte da schon eine Idee: "Ein Vorschlag für die Nächste: Schwarze Witwe." Und DieSchildbürger bringt's auf den Punkt, wenn er schreibt: "Wann wird die rührende Geschichte endlich von Hollywood verfilmt???"

So emotional war die Hochzeit von Richard Lugner mit Cathy Schmitz im Jahr 2014. Foto: Viennareport

Cathy Lugner blickt traurig in die Ferne. Foto: facebook.com/CathyLugner

Cathy Lugner Foto: Viennareport