Das ist das Leben des Donald Trump

Er trägt sündhaft teure Brioni- Anzüge wie einst James Bond, nur dass sie an ihm erstaunlich schlecht sitzen. Seine, Insidern zufolge verpflanzten, schmutzig gelben Haaren stylt er selbst mit viel Haarspray. Ein Toupet käme ihm nicht auf den Kopf.

Donald Trump Foto: Associated Press

Bis zum Einzug ins Weiße Haus lebte der Immobilienmagnat mit seiner jeweiligen Ehefrau im mit Gold verzierten "Trump Tower".

Das Atrium im New Yorker "Trump Tower" Foto: CapitalPictures 2/face to face

Und er liebt Frauen. Besonders die dünnen - und schönen. Nicht umsonst hat er jahrelang den "Miss Universe"- Contest ausgerichtet und "unpassende" Kandidatinnen selbst aussortiert. Eine ehemalige "Miss Venezuela" bezeichnete er wegen ihrer Gewichtsprobleme als "Miss Piggy".

Melania Trump in ihrem Büro im Penthouse des "Trump Tower" Foto: Viennareport

Wenn es um Frauen geht, kommt dem Tycoon offenbar alles aus dem Mund, was er sich so denkt. In einem Fernsehinterview 2006 pries er den "tollen Körper" seiner Tochter Ivanka und verkündete sogar, "ich würde sie wahrscheinlich als Freundin nehmen, wenn sie nicht meine Tochter wäre". Über Starlet Lindsay Lohan sagte er: "Gestörte Frauen sind besser im Bett."

Donald Trump mit "Miss Universe"-Kandidatinnen Foto: Viennareport

Donald Trump, 70 Jahre alt, wurde am Mittwoch zum 45. Präsident der USA gewählt und wird am 20. Jänner 2017 Barack Obama im Amt ablösen. Seine Erfolge als Unternehmer sind umstritten. Wie reich er wirklich ist, bleibt Spekulation, weil der Unternehmer sich weigert, seine Steuererklärung offenzulegen.

Spielcasinos und Fernseshows

Trump, 1946 im New Yorker Stadtteil Queens geboren, wurde von seinen Eltern mit 13 aufs Internat geschickt. Später folgte er dem Vater ins Immobilienmetier und machte Geld auch mit Misswahlen und Spielcasinos.

Werbeschild für das "Trump Plaza" in Atlantic City. Foto: Viennareort

Sein Biograf, Michael D'Antonio, sagt über Trump: "Mir ist nie ein Mensch begegnet, der so gleichbleibend arrogant ist." Trump hatte unter anderem mit der Fernsehshow "The Apprentice" Erfolg, sie machte ihn einem großen Publikum in den USA bekannt. Ein Job, den übrigens Arnold Schwarzenegger von ihm übernommen hat.

Ivana und Donald Trump Foto: Viennareport

Trump, dem viele Affären nachgesagt werden, ist zum dritten Mal verheiratet. Seine erste Ehefrau Ivana hatte ihm die Kinder Donald (38), Eric (32) und Ivanka (34) geschenkt, die zweite Gattin, Marla Maples, brachte die gemeinsame Tochter Tiffany (22) zur Welt. Mit seiner dritten Frau, dem aus Slowenien stammenden Model Melania, hat er den zehnjährigen Barron. Die Familie gehört für den Baulöwen zu den wichtigsten Konstanten.

Donald Trump mit Marla Maples Foto: Viennareport

Donald und Melania Trump Foto: AFP

Tiffany, Donald Jr, Kai, Melania, Donald, Tristan, Ivanka und Eric Trump Foto: AUG/face to face

Ivanka Trump auf der Bühne mit Vater Donald Foto: EPA