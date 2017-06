Das große Comeback des Wiener Life Balls

Neben vielen nationalen Initiativen unterstützt der Life Ball dieses Mal Projekte, die das Ziel der von Promis wie Kate Winslet beworbenen Know- Your- Status- Kampagne vorantreiben: das Wissen um den eigenen Immunstatus so selbstverständlich zu machen, wie das Wissen um die eigene Blutgruppe.

Naomi Campbell Foto: MediaPunch/face to face

Revuehafter Abend

Als Repräsentanten dieser Organisationen werden beim diesjährigen Life Ball folgende Gäste erwartet: Sängerinfür Prinz Harrys Sentebale, Modelfür die Elton John AIDS Foundation,für die Dream For Future Africa Foundation, der britische Stargolferfür I Want PrEP Now undfür amfAR.

Den Rahmen für das kunterbunte Wohltätigkeitsevent bildet das Musical "Cabaret". Den Conférencier macht dabei niemand Geringeres als Song- Contest- Star Conchita Wurst, der offenbar eine balletthafte Tanzeinlage plant. Er führt gemeinsam mit "Dancing Stars"- Vorjahressiegerin Verena Scheitz durch den Abend.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Aufgrund der Terroranschläge in Europa werden auch bei Großveranstaltungen in Österreich umfangreiche Sicherheitskontrollen durchgeführt. So auch erstmals am Life Ball. Der Rathausplatz wird in diesem Jahr abgesperrt, sagte der kaufmännische Leiter des Life Ball- Trägervereins "Life +", Niclas Schmiedmaier, der auch für die Sicherheit am Event zuständig ist. Rucksäcke, spitze Gegenstände, mitgebrachte Getränkeflaschen, Waffen, Messer oder andere Gegenstände, die Ballbesucher gefährden könnten, sind am Gelände nicht erlaubt. Auch Regenschirme dürfen nicht mitgenommen werden.

Um Zugang zum Gelände zu erhalten, müssen die Besucher entweder im Besitz eines regulären Life Ball- Tickets sein oder ein sogenanntes Rathausplatzticket haben, um die Eröffnung mitzuerleben.

"Großartiges vorbereitet"

Aus modischer Sicht wurde angekündigt, dass der "Mailander Shooting- Star" Francesco Scognamiglio Großartiges vorbereitet habe. Der Designer sorgte gerade erst in Cannes mit sehr durchsichtigen Kleidern für Furore.



"Ich freue mich sehr, am Life Ball 2017 teilzunehmen, diesem globalen Event, mit dem das Leben, die Liebe und die Freiheit gefeiert werden. Es ist mir eine Ehre, als Modeschöpfer eingeladen zu sein, und an diesem Abend mit renommierten internationalen Künstlern dabei zu sein. Zu diesem Anlass habe ich dazu entschieden, mit Models zusammenzuarbeiten, deren Werdegang eng mit der Geschichte der Mode in Verbindung steht", erzählte Scognamiglio über seinen Beitrag zum diesjährigen Life Ball. Zu seinen Models zählen unter anderem Pat & Anna Cleveland, Tereza Maxová, Cosima Auermann und Transgender- Model Andrea Pejic.